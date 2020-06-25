Разумков заявил о создании рабочей группы по внедрению реформы децентрализации

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании Консультативного совета по вопросам местного самоуправления с участием народных депутатов, мэров городов, руководителей регионов и громад заявил о создании рабочей группы по внедрению реформы децентрализации.

"Надеюсь, что в рамках этой рабочей группы мы сможем решать многие актуальные, но текущие вопросы, непосредственно связанные с реформой децентрализации", - сказал Разумов на заседании Консультативного совета при Верховной Раде с участием представителей местного самоуправления в четверг, сообщает пресс-служба парламента.

Спикер Рады отметил, что реформа децентрализации остается одной из ключевых в повестке дня как на уровне Верховной Рады, Офиса президента и Кабинета министров, так и на уровне областей, городов, районов и громад. По его словам, с 1998 года названия этого Консультативного совета неоднократно менялись, менялись подходы, но цель оставалась та же - иметь постоянный эффективный диалог Рады с представителями местного самоуправления.

"Несколько лет такой Консультативный совет не работал, но сейчас пришло время его восстановить. Это была двусторонняя инициатива и надеюсь, что так же консолидировано и эффективно мы сможем работать в дальнейшем", - подчеркнул председатель Верховной Рады.

Он также заверил, что парламент готов к диалогу и конструктивной работе по этому вопросу.

"Нельзя в одностороннем порядке подходить к процессу децентрализации, но важно, чтобы наша с вами работа была именно конструктивной. Чтобы было меньше политики, а подобные встречи происходили регулярно", - сказал Разумков.

Отдельно спикер Рады также выделил вопрос подготовки к местным выборам: "Сейчас на профильном комитете идет подготовка законодательных инициатив относительно местных выборов, и уверен, что члены комитета готовы к дискуссии и сотрудничеству. К этому процессу непосредственно будут приобщены президент, Офис президента, Кабмин, но только вместе с вами мы сможем эффективно подойти к этому процессу и достойно его пройти".