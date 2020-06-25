Украина рассчитывает на содействие Франции в том, чтобы подвигнуть Москву к прекращению войны и деоккупации украинских территорий - Кулеба

Украина рассчитывает на конструктивную роль Франции в содействии тому, чтобы РФ занимала такую же констуктивную позицию и так же была настроена на движение вперед с целью прекращения войны и деоккупации украинских территорий, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Нам необходимо двигаться вперед. Мы рассчитываем на конструктивную роль Франции в содействии тому, чтобы РФ занимала такую же констуктивную позицию и так же была настроена на движение вперед с целью прекращения войны и деоккупации наших территорий", - сказал он на совместном с главой МИД Венгрии брифинге по результатам четвертого заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в Киеве в четверг.

Как сообщалось, в пятницу пройдет видеконференция президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануеля Макрона, в ходе которой они обсудят и ситуацию в Украине.