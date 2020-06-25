Политика

14:18 25.06.2020

Украина рассчитывает на содействие Франции в том, чтобы подвигнуть Москву к прекращению войны и деоккупации украинских территорий - Кулеба

1 мин читать
Украина рассчитывает на содействие Франции в том, чтобы подвигнуть Москву к прекращению войны и деоккупации украинских территорий - Кулеба

Украина рассчитывает на конструктивную роль Франции в содействии тому, чтобы РФ занимала такую же констуктивную позицию и так же была настроена на движение вперед с целью прекращения войны и деоккупации украинских территорий, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Нам необходимо двигаться вперед. Мы рассчитываем на конструктивную роль Франции в содействии тому, чтобы РФ занимала такую же констуктивную позицию и так же была настроена на движение вперед с целью прекращения войны и деоккупации наших территорий", - сказал он на совместном с главой МИД Венгрии брифинге по результатам четвертого заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в Киеве в четверг.

Как сообщалось, в пятницу пройдет видеконференция президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануеля Макрона, в ходе которой они обсудят и ситуацию в Украине.

Теги: #кулеба #франция #оккупация_рф #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:22 25.06.2020
Украина и Венгрия договорились провести заседания комиссий по вопросам нацменьшинств и образования – Кулеба

Украина и Венгрия договорились провести заседания комиссий по вопросам нацменьшинств и образования – Кулеба

01:25 25.06.2020
Макрон рассчитывает обсудить в пятницу с Путиным Украину, Ливию, Сирию и стратегическое партнёрство

Макрон рассчитывает обсудить в пятницу с Путиным Украину, Ливию, Сирию и стратегическое партнёрство

23:44 24.06.2020
МИД Украины передало ноту протеста в российское дипведомство из-за проведенных в Крыму "военных парадов"

МИД Украины передало ноту протеста в российское дипведомство из-за проведенных в Крыму "военных парадов"

10:25 23.06.2020
Степанов: информация о въезде украинцев в другие страны обнародована на сайте МИД

Степанов: информация о въезде украинцев в другие страны обнародована на сайте МИД

10:20 23.06.2020
Один из крупнейших мировых инвестфондов Mubadala заинтересован в 7 украинских предприятиях - Кулеба

Один из крупнейших мировых инвестфондов Mubadala заинтересован в 7 украинских предприятиях - Кулеба

18:24 22.06.2020
Иран в ближайшие дни отправит "черный ящик" самолета "МАУ" для расшифровки во Францию - глава МИД

Иран в ближайшие дни отправит "черный ящик" самолета "МАУ" для расшифровки во Францию - глава МИД

11:02 22.06.2020
МИД Украины презентовало интерактивную карту мира для планирования путешествий за границу во время пандемии

МИД Украины презентовало интерактивную карту мира для планирования путешествий за границу во время пандемии

16:07 19.06.2020
Лидеры ЕС приняли политическое решение продлить экономические санкции против РФ - Кулеба

Лидеры ЕС приняли политическое решение продлить экономические санкции против РФ - Кулеба

11:51 19.06.2020
Во Франции умер петух, победивший в суде любителей тишины

Во Франции умер петух, победивший в суде любителей тишины

10:47 19.06.2020
Намерения провести референдум РФ на оккупированных территориях Донбасса и Крыма - это очередная попытка нарушения суверенитета и целостности Украины - МИД

Намерения провести референдум РФ на оккупированных территориях Донбасса и Крыма - это очередная попытка нарушения суверенитета и целостности Украины - МИД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство Украины утвердило соглашение с Турцией о военно-финансовом сотрудничестве

Венгрия снимет вето с проведения заседаний Комиссии Украина-НАТО, когда будут решены вопросы об образовании нацменьшинства - Сийярто

Украина и Венгрия договорились провести заседания комиссий по вопросам нацменьшинств и образования – Кулеба

Законопроект Зеленского об особенностях поступлений в вузы Украины для детей из Крыма и ОРДЛО зарегистрирован в Раде

Елена Кравец не намерена баллотироваться в мэры Киева

ПОСЛЕДНЕЕ

Правительство Украины утвердило соглашение с Турцией о военно-финансовом сотрудничестве

Венгрия снимет вето с проведения заседаний Комиссии Украина-НАТО, когда будут решены вопросы об образовании нацменьшинства - Сийярто

Киев прорабатывает текст украино-турецкого меморандума по техническим вопросам строительства жилья в Херсонской области для переселенцев из Крыма – Зеленский

Зеленский: с 1 июля некоторые авиарейсы между Украиной и Турцией будут восстановлены

Венедиктова провела совещание по вопросам вооруженного конфликта на Донбассе и посетила линию разграничения

Депутаты и представители Венецианской комиссии обсуждают вопросы по законопроекту о референдуме - нардеп Качура

Законопроект Зеленского об особенностях поступлений в вузы Украины для детей из Крыма и ОРДЛО зарегистрирован в Раде

Глава ЦИК: мы перешли от необходимости голосования по месту регистрации к возможности определения избирательного адреса по фактическому месту жительства

Кличко: В Александровской больнице Киева заполнены 57% мест для больных Covid-19, в больнице №9 – 75%

"Евросолидарность" требует от руководства Рады реакции на сексизм со стороны Корниенко и Арахамии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА