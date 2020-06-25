Политика

13:48 25.06.2020

Венгрия снимет вето с проведения заседаний Комиссии Украина-НАТО, когда будут решены вопросы об образовании нацменьшинства - Сийярто

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Венгрия снимет вето с проведения заседаний Комиссии Украина-НАТО, когда будут решены вопросы об образовании нацменьшинства - Сийярто

Венгрия намерена снять вето с проведения заседаний Комиссии Украина-НАТО, как только будут решены вопросы, связанные с образованием венгерского национального меньшинства в Украине, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Заседание (Комиссии - ИФ) НАТО-Украина мы сейчас блокируем, но мы откровенно сказали, что как только будут решены вопросы, связанные с правами образования венгерского меньшинства, мы это вето снимем и обеспечим, чтобы заседания НАТО-Украина на уровне министров могли проходить. Я очень надеюсь, что так и будет", - сказал Сийярто на совместном с главой МИД Украины брифинге по результатам четвертого заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в Киеве в четверг.

Сийярто добавил, что "дискуссионные вопросы, связанные с использованием языка и образования венгерского меньшинства, проживающего на Закарпатье, еще действительны".

"Но очень важно, чтобы мы цивилизованно обсуждали эти вопросы, и мы должны гарантировать то, чтобы эти дискуссионные вопросы не делали невозможным сотрудничество и развитие этого сотрудничества в других областях", подчеркнул он.

Теги: #венгрия #сийярто #нато #нацменшинства
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