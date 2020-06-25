Политика

01:25 25.06.2020

Макрон рассчитывает обсудить в пятницу с Путиным Украину, Ливию, Сирию и стратегическое партнёрство

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Макрон рассчитывает обсудить в пятницу с Путиным Украину, Ливию, Сирию и стратегическое партнёрство

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует в пятницу провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщают парижские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

В канцелярии французского лидера отметили, что речь идёт о "высказанном обоими президентами желании продолжить обсуждение стратегического диалога". В частности, в Париже рассчитывают на обсуждение "крупных тем безопасности в Европе", последствий пандемии коронавируса, международных кризисов и темы кибератак.

В частности, французская сторона ожидает обмена мнениями по Сирии, Ливии и Украине. При этом в Париже предупреждают, что за один раз серьезно продвинуться в решении этих вопросов, в частности, по украинской тематике, вряд ли удастся.

"Речь идёт о том, чтобы сделать промежуточные выводы, выстроить дальнейший рабочий график, сформулировать требования и выслушать мнение наших российских партнеров по этим темам", - заявили в Елисейском дворце.

Французские СМИ поясняют, что, как ожидается, разговор пройдёт в пятницу во второй половине дня в формате видеоконференции.

Теги: #президент #россия #украина #франция
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