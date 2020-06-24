Политика

17:34 24.06.2020

Венедиктова провела совещание по вопросам вооруженного конфликта на Донбассе и посетила линию разграничения

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Венедиктова провела совещание по вопросам вооруженного конфликта на Донбассе и посетила линию разграничения

В прокуратуре Донецкой области в Мариуполе под председательством генерального прокурора Ирины Венедиктовой в среду состоялось расширенное оперативное совещание с руководителями правоохранительных органов, целью которого являлось определение основных направлений предупреждения и противодействия преступности, прежде всего в условиях вооруженного конфликта и временной оккупации отдельных районов Донбасса.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, под процессуальным руководством прокуроров области органами правопорядка Донецкой сейчас расследуется более 5тыс. уголовных производств по более 8тыс. правонарушений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Только за 5 месяцев 2020г зарегистрировано более полутысячи уголовных преступлений данной категории, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Все понимают сложность и многоэпизодичность этой категории производств, а также необходимость специальных знаний международного гуманитарного и уголовного права для эффективности следствия. Борьба с такими криминальными элементами, которые наносят ущерб суверенитету Украины, посягая на ее территорию и основные права ее граждан, несомненно, является приоритетом каждого демократического государства. Поэтому мы должны безотлагательно обеспечить системную работу по расследованию преступлений этой категории и уголовное преследование всех без исключения лиц, виновных в их совершении", - заявила генпрокурор.

По данным заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова, во время вооруженного конфликта погибло более 13 тыс. граждан Украины, как военных, так и гражданских, почти втрое больше людей получили ранения. В результате военных действий на территории Донецкой области погибли 28 детей, 85 - получили ранения различной степени тяжести.

По результатам оперативного совещания участники решили инициировать вопрос создания в органах досудебного расследования Донецкой области специализированных подразделений по расследованию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, увеличение количества экспертов для оперативного и полного проведения экспертиз.

Кроме того, участники совещания обсудили и состояние противодействия преступности в регионе в целом. Так, уровень преступности на 10 тыс. населения ниже, чем в государстве.

"Наблюдается, в частности, уменьшение числа преступлений против основ национальной безопасности Украины, снизилось на 21% число преступлений против общественной безопасности, в том числе преступлений террористического характера и связанных с незаконным оборотом оружия", - говорится в информации.

В то же время, увеличилось количество особо тяжких уголовных преступлений - больше совершено преступлений против жизни и здоровья человека, в том числе умышленных убийств. Также увеличилось количество разбоев и вымогательств. Требует активизации работа правоохранителей по разоблачению фактов взяточничества. Среди приоритетных направлений остается также противодействие организованной преступности.

Также Венедиктова совместно с правоохранителями области посетила зону ООС, в частности место разведения сил и средств в районе населенных пунтов Богдановка-Петровское в Донецкой области. А в с.Бугас, они почтили память Андрея Жука - командира батальона 72 ОМБр "Маугли", который погиб 2016г в результате боевого столкновения с диверсионно-разведывательной группой незаконных вооруженных формирований РФ.

Теги: #венедиктова #ордло
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