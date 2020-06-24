Политика

16:24 24.06.2020

Депутаты и представители Венецианской комиссии обсуждают вопросы по законопроекту о референдуме - нардеп Качура

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Депутаты и представители Венецианской комиссии обсуждают вопросы по законопроекту о референдуме - нардеп Качура

Народные депутаты и представители Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) обсуждают президентский законопроект о народовластии через всеукраинский референдум, сообщил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Качура.

"Сейчас проходит ZOOM-встреча депутатов с представителями Венецианской комиссии. Тема - президентский законопроект о народовластии" - написал Качура в своем Телеграмм-канале в среду.

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук анонсировал, что в среду будет общаться по видеосвязи с представителями Венецианской комиссии.

Стефанчук ожидает выводов Венецианской комиссии по законопроекту о народовластии через всеукраинский референдум в июле.

"Мы очень надеемся (…) я направил от себя письмо, чтобы ускорить, чтобы этот вопрос рассматривался в июне, но я думаю, в июне они не успеют. Но я очень надеюсь, что в июле они соберут ad hoc за заседание именно по нашему законопроекту", - сказал Стефанчук на брифинге на прошлой неделе в Киеве.

Как сообщалось, Верховная Рада 18 июня приняла в первом чтении президентский законопроект о народовластии через всеукраинский референдум.

Теги: #верховная_рада #венецианская_комиссия #качура
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