Политика

15:15 24.06.2020

Законопроект Зеленского об особенностях поступлений в вузы Украины для детей из Крыма и ОРДЛО зарегистрирован в Раде

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Законопроект Зеленского об особенностях поступлений в вузы Украины для детей из Крыма и ОРДЛО зарегистрирован в Раде

Инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о внесении изменений в закон Украины "О высшем образовании" (об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей, а также других категорий лиц) 24 зарегистрирован в Верховной Раде.

Как сообщается на сайте парламента, законопроект №3734 определен главой государства как неотложный.

Как сообщалось, 22 июня президент Зеленский инициировал внесение изменений в закон "О высшем образовании", упрощающих поступление в вузы Украины выпускникам школ из временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма.

"Изменения будут предусматривать, что дети из этих территорий смогут поступать в ВУЗы Украины без внешнего независимого оценивания (ВНО) и иметь возможность поступить во все ВУЗы Украины, а не по ограниченному отдельному списку, как это происходит сейчас", - сообщила пресс-служба президента.

Кроме того, согласно предложенным президентом изменениям, выпускники с временно оккупированных территорий будут учиться в украинских ВУЗах бесплатно, через госзаказ в пределах квот.

"Это – часть нашей государственной политики. Мы боремся за молодежь на тех территориях, мы хотим максимально поощрить таких выпускников переезжать в Украину, вступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования", - подчеркнул Зеленский.

На данный момент подобные нормы действуют только для выпускников из аннексированного Крыма и Севастополя.

Заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк отметил агентству "Интерфакс-Украина", что возможность для детей из временно оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей поступать в украинские вузы без внешнего независимого оценивания является одним из конкретных предметных шагов в борьбе за оккупированные территории.

"С 2014 года власть постоянно говорила, что "Крым – это Украина, Донбасс это Украина". Но дальше лозунгов дело не доходило. Мы это меняем. Неоднократно президент Зеленский подчеркивал – там живут украинцы, там живут наши граждане. Мы должны за них бороться. Возможность детям из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей поступать без ВНО – один из конкретных предметных шагов в этом направлении", - сказал он в комментарии агентству.

Костюк отметил, что по инициативе президента Зеленского эти дети, а также дети из Крыма смогут поступать во все вузы Украины, а не по ограниченному списку, как было ранее. И в рамках квот, установленных Министерством образования, а это 20% от госзаказа для каждого вуза, смогут учиться бесплатно.

Теги: #крым #зеленский #образование #ордло
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