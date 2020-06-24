Политика

14:42 24.06.2020

Глава ЦИК: мы перешли от необходимости голосования по месту регистрации к возможности определения избирательного адреса по фактическому месту жительства

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Глава ЦИК: мы перешли от необходимости голосования по месту регистрации к возможности определения избирательного адреса по фактическому месту жительства

Избирательная система в Украине отходит от принятой ранее практики голосования по адресу регистрации места жительства к возможности самостоятельного определения гражданами избирательного адреса по фактическому месту проживания, заявил глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко.

"Фактически мы уже перешли от необходимости голосования по формальному адресу - адресу регистрации места жительства - к возможности определения избирательной адреса по фактическому месту жительства. Особенно это актуально в аспекте местных выборов, ведь соответствующие процедуры обеспечат возможность для граждан избирать местную власть в тех общинах, где они фактически проживают", - рассказал Диденко в ходе пресс-конференции в среду.

Следующим шагом в либерализации процедуры для изменения и определения избирательного адреса, по словам главы ЦИК, может стать внесение изменений в закон Украины "О Государственном реестре избирателей", предусмотренные законопроектом №3485 (принят Верховной Радой 4 июня 2020 года в первом чтении - ИФ). В случае его одобрения - документального подтверждения фактического проживания избирателя не потребуется.

Также Диденко подчеркнул, что либерализация процедуры голосования для переселенцев и лиц, проживающих не по месту регистрации, сопровождается мерами по предотвращению злоупотреблений новой процедурой.

"Были предусмотрены предохранители от злоупотреблений: заявления об изменении (определении) избирательного адреса можно подавать в период между и только в первые пять дней избирательного процесса. Кроме того, повторное обращение с таким заявлением возможно не ранее, чем через 180 дней, в то время как избирательный процесс местных выборов длится 50 дней", - добавил он.

Теги: #цик #диденко #выборы
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