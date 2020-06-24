Кличко: В Александровской больнице Киева заполнены 57% мест для больных Covid-19, в больнице №9 – 75%

В Киеве в больницы госпитализированы 232 пациента с подтвержденным Covid-19, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Хочу сообщить, что в столичных больницах сейчас находятся 232 пациента с диагнозом коронавирус, в том числе 9 детей, и 33 человека с подозрением на Covid-19. 51 больной - в тяжелом состоянии. Один - подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - рассказал Кличко на онлайн пресс-конференции в среду.

Он отметил, что в Александровской больнице заполнены 57% коек, выделенных для пациентов с коронавирусом, в больнице №4 - 33%, в больнице №9 - 75%. В городской детской инфекционной больнице - 33% коек.

Кроме того, с диагнозом "пневмония" за минувшие сутки госпитализировали 36 человек. Всего воспаление легких в медучреждениях столицы лечат 432 больных.