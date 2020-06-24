Политика

12:29 24.06.2020

"Евросолидарность" требует от руководства Рады реакции на сексизм со стороны Корниенко и Арахамии

2 мин читать
"Евросолидарность" требует от руководства Рады реакции на сексизм со стороны Корниенко и Арахамии

 

Партия "Европейская солидарность" направила обращение к руководству Верховной Рады и регламентный комитет с требованием рассмотреть на профильном комитете и предоставить публичную оценку сексистским высказываниям со стороны руководства фракции и партии "Слуг народа".

"Призываем председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который является членом партии "Слуга народа", публично осудить заявления, недопустимые в цивилизованных парламентах. Также ожидаем публичной реакции МФО "Равные возможности", которая последовательно борется с гендерными стереотипами и сексизмом", - сказано в заявлении партии, опубликованном на сайте "Евросолидарности".

Отмечается, что также "Евросолидарность" направила официальные обращения в Офис президента с требованием предоставить полную информацию о графике президента Украины Владимира Зеленского.

"Вызывает серьезное беспокойство фактическое самоустранение президента от внешней политике и безопасности, серьезных внутренних проблем, отсутствие какой-либо реакции на наводнение в западной Украине, гибель людей от взрыва в многоэтажке в Киеве, увеличение обстрелов и ухудшение ситуации на Донбассе. Требуем предоставить полную информацию, есть ли за последние недели в графике президента встречи с военным руководством страны, международные телефонные переговоры и контакты, и сколько времени в его графике занимают социальные сети, присутствие в чатах и социальных группах", - говорится в тексте заявлении.

Помимо этого, политсила обратилась с запросом в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой дать разъяснения, могут ли телеканалы транслировать высказывания президента со словом "засранцы", не является ли это нарушением этики и морали, и не приведет ли это к подрыву общественной морали.

Кроме того, "Евросолидарность" просит предоставить информацию о том, проведен ли мониторинг украинских телеканалов относительно использования высказываний президента со словом "засранцы" и будут ли назначены внеплановые проверки всех медиа, которые это протранслировали.

Ранее в СМИ разгорелся скандал относительно высказываний главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко и главы фракции Давида Арахами, которые в Николаеве перед началом пресс-конференции якобы обсудили коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву.

После Корниенко на странице в Фейсбуке извинился и заявил о том, что запись разговора была смонтирована, а фразы вырваны из контекста.

Глава партии подчеркнул, что в монтаж попала фамилия коллеги, которая никакого отношения к обсуждаемым вопросам не имела, а также добавил, что "определенные фривольные слова могли обидеть людей - в частности, женщин. За что от своего имени и от имени Давида приношу искренние извинения".

Теги: #аллахвердиева #евросолидарность #корниенко #арахамия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:24 24.06.2020
Корниенко утверждает, что не говорил с Арахамией об Аллахвердиевой, а видео – это монтаж, фразы вырваны из контекста

Корниенко утверждает, что не говорил с Арахамией об Аллахвердиевой, а видео – это монтаж, фразы вырваны из контекста

17:00 23.06.2020
"Евросолидарность" требует у Кабмина немедленно выделить средства на ликвидацию последствий непогоды на западе Украины

"Евросолидарность" требует у Кабмина немедленно выделить средства на ликвидацию последствий непогоды на западе Украины

15:11 18.06.2020
Фракция "Евросолидарность" покинула сессионный зал, чтобы присутствовать на суде по делу Порошенко

Фракция "Евросолидарность" покинула сессионный зал, чтобы присутствовать на суде по делу Порошенко

18:51 17.06.2020
В "Евросолидарности" расценивают рассмотрение законопроекта о всеукраинском референдуме в Раде до экспертизы Венецианской комиссии нарушением международных обязательств Украины

В "Евросолидарности" расценивают рассмотрение законопроекта о всеукраинском референдуме в Раде до экспертизы Венецианской комиссии нарушением международных обязательств Украины

13:56 17.06.2020
Результаты праймериз "Слуги народа" среди кандидатов на должность мэра Киева станут известны в конце июля - Арахамия

Результаты праймериз "Слуги народа" среди кандидатов на должность мэра Киева станут известны в конце июля - Арахамия

12:26 17.06.2020
Нардепы от "Евросолидарности" провели у Рады "романтический завтрак" в поддержку McDonalds и ее позиции по поводу украинского языка

Нардепы от "Евросолидарности" провели у Рады "романтический завтрак" в поддержку McDonalds и ее позиции по поводу украинского языка

14:59 12.06.2020
"Евросолидарность" заявила о незаконной слежке за Порошенко и требует от Зеленского объяснений

"Евросолидарность" заявила о незаконной слежке за Порошенко и требует от Зеленского объяснений

10:20 12.06.2020
Порошенко 17 июня примет участие во встрече лидеров ЕНП по вопросам Восточного партнерства

Порошенко 17 июня примет участие во встрече лидеров ЕНП по вопросам Восточного партнерства

12:14 11.06.2020
На выборах в Раду "Слугу народа" готовы поддержать 28% украинцев, ОПЗЖ – 17,7%, "Евросолидарность" – 16,2%, "Батькивщину" - 8% - соцопрос

На выборах в Раду "Слугу народа" готовы поддержать 28% украинцев, ОПЗЖ – 17,7%, "Евросолидарность" – 16,2%, "Батькивщину" - 8% - соцопрос

20:37 09.06.2020
"Евросолидарность" призывает депутатов других фракций и групп поставить подписи за отставку правительства Шмыгаля

"Евросолидарность" призывает депутатов других фракций и групп поставить подписи за отставку правительства Шмыгаля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Елена Кравец не намерена баллотироваться в мэры Киева

В Раде коронавирусом переболело 15-17 нардепов – Разумков

Разумков надеется на расширение формата "Балтик+"

Денисова в КС о законе о люстрации: норма коллективной ответственности противоречит Конституции

Зеленский утвердил персональный состав Нацсовета реформ – указ

ПОСЛЕДНЕЕ

Кличко: В Александровской больнице Киева заполнены 57% мест для больных Covid-19, в больнице №9 – 75%

Елена Кравец не намерена баллотироваться в мэры Киева

Сегодня нет вопросов, требующих всеукраинского референдума

Маловероятно, что Рада внесет изменения в Конституцию в части децентрализации до местных выборов

Шмыгаль анонсировал проведение Госкомиссии по ТЭБ и ЧС в 14:00 для наработки мер по ликвидации последствий непогоды в западных областях Украины

Зеленский проведет селекторное совещание для организации гуманитарной помощи пострадавшей от непогоды Ивано-Франковской области

В Раде коронавирусом переболело 15-17 нардепов – Разумков

Разумков надеется на расширение формата "Балтик+"

Денисова в КС о законе о люстрации: норма коллективной ответственности противоречит Конституции

Зеленский утвердил персональный состав Нацсовета реформ – указ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА