Политика

12:24 24.06.2020

Корниенко утверждает, что не говорил с Арахамией об Аллахвердиевой, а видео – это монтаж, фразы вырваны из контекста

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Корниенко утверждает, что не говорил с Арахамией об Аллахвердиевой, а видео – это монтаж, фразы вырваны из контекста

Опубликованная журналистами видеозапись разговоров первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко и ее председателя Давида Арахамии о своей коллеге, нардепе Ирине Аллахвердиевой, была смонтирована, а сказанное было вырвано из контекста, заявил Корниенко на своей странице в социальной сети Facebook.

"Понимаю, что многих возмутил распространенный телеграмм-каналами наш разговор с Давидом Арахамией в Николаеве. Поэтому вынужден объяснить, а потом извиниться. Во-первых, запись была смонтирована, соответственно фразы вырваны из контекста. Во-вторых, в монтаж попала фамилия уважаемого депутата, нашей коллеги, которая никакого отношения к обсуждаемым вопросам не имела", - написал Корниенко на своей странице в Facebook.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" извинился перед женщинами от своего имени и от имени председателя фракции Давида Арахамии.

"В-третьих, я понимаю, что определенные фривольные слова могли обидеть людей - в частности, женщин. За что от своего имени и от имени Давида приношу искренние извинения. В-четвертых, мы обсуждали товарищей и соратников по политике как товарищей и соратников по политике. Отношения между нами всеми, независимо от статуса депутатов, гендера и пола - примерно одинаковы. Немножко близкие, немножко ироничные, но в любом случае, это отношения людей, которые объединены одной целью и составляют команду. Да, у нас есть специфика языка, на котором мы общаемся между собой. И это наше внутрипартийное дело", - считает парламентарий.

Депутат призвал пользователей социальных сетей судить по делам и отметил, что своими законодательными инициативами он пытается укрепить равноправие мужчин и женщин в политике.

"И напоследок. Прошу сообщество соцсетей наконец судить по делам, а не по словам. Потому что только так можно вспомнить, что я был и остаюсь сторонником настоящего равноправия между женщинами и мужчинами - в частности, в политике. Об этом свидетельствуют мои законодательные инициативы", - написал Корниенко.

Теги: #аллахвердиева #корниенко #арахамия
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