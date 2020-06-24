Сегодня нет вопросов, требующих всеукраинского референдума

Сегодня нет глобальных вопросов, которые бы стали предметом всеукраинского референдума, считает председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Я думаю, что сегодня глобальных вопросов, которые надо было бы выносить на референдум, пока что нет", - заявил Разумков в интервью "UA: Українське радіо", обнародованном в среду.

По мнению спикера, вопрос доступа иностранцев к рынку земли целесообразно поднимать на референдуме, когда будут понятны все плюсы и минусы работы рынка земли.

"Если мы говорим с вами о земле, я думаю, что это точно не первый вопрос, который должен рассматриваться на всеукраинском референдуме, потому что он дискуссионный сегодня. Мы приняли тот законопроект, который даст возможность провести тест – у нас будет время до 2024 года посмотреть, как будет работать, если будут найдены какие-то ошибки, их нужно будет исправить для того, чтобы, когда мы подойдем к открытому рынку, мы понимали все возможности. И только ближе к тому времени стоит проводить референдум по вопросам доступа иностранцев (к продаже земли – ИФ)", - отметил Разумков.

Глава парламента подчеркнул, что ему, как председателю Верховной Рады, на референдуме интересно было бы узнать позицию людей об ответственности народных депутатов за выполнение своих обязанностей.

"Мне была бы интересна позиция граждан (и я убежден, что она бы во многих вопросах совпадала с моей) о непосещении работы и о кнопкодавстве, чтобы это влекло потерю мандата", - сказал Разумков.

Разумков предположил, что вопрос, который он бы вынес на референдум, приблизительно звучал так: "Должен ли народный депутат терять возможность работать далее в случае кнопкодавства или невыполнения своих обязанностей, в том числе и работы в сессионном зале".