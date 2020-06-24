Политика

11:29 24.06.2020

Сегодня нет вопросов, требующих всеукраинского референдума

2 мин читать
Сегодня нет вопросов, требующих всеукраинского референдума

Сегодня нет глобальных вопросов, которые бы стали предметом всеукраинского референдума, считает председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Я думаю, что сегодня глобальных вопросов, которые надо было бы выносить на референдум, пока что нет", - заявил Разумков в интервью "UA: Українське радіо", обнародованном в среду.

По мнению спикера, вопрос доступа иностранцев к рынку земли целесообразно поднимать на референдуме, когда будут понятны все плюсы и минусы работы рынка земли.

"Если мы говорим с вами о земле, я думаю, что это точно не первый вопрос, который должен рассматриваться на всеукраинском референдуме, потому что он дискуссионный сегодня. Мы приняли тот законопроект, который даст возможность провести тест – у нас будет время до 2024 года посмотреть, как будет работать, если будут найдены какие-то ошибки, их нужно будет исправить для того, чтобы, когда мы подойдем к открытому рынку, мы понимали все возможности. И только ближе к тому времени стоит проводить референдум по вопросам доступа иностранцев (к продаже земли – ИФ)", - отметил Разумков.

Глава парламента подчеркнул, что ему, как председателю Верховной Рады, на референдуме интересно было бы узнать позицию людей об ответственности народных депутатов за выполнение своих обязанностей.

"Мне была бы интересна позиция граждан (и я убежден, что она бы во многих вопросах совпадала с моей) о непосещении работы и о кнопкодавстве, чтобы это влекло потерю мандата", - сказал Разумков.

Разумков предположил, что вопрос, который он бы вынес на референдум, приблизительно звучал так: "Должен ли народный депутат терять возможность работать далее в случае кнопкодавства или невыполнения своих обязанностей, в том числе и работы в сессионном зале".

Теги: #верховная_рада #референдум #разумков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:49 24.06.2020
Маловероятно, что Рада внесет изменения в Конституцию в части децентрализации до местных выборов

Маловероятно, что Рада внесет изменения в Конституцию в части децентрализации до местных выборов

19:13 23.06.2020
В законе о госязыке должны быть положения, позволяющие развивать украинский язык – Разумков

В законе о госязыке должны быть положения, позволяющие развивать украинский язык – Разумков

17:30 23.06.2020
Разумков надеется на расширение формата "Балтик+"

Разумков надеется на расширение формата "Балтик+"

13:43 19.06.2020
Вакарчук намерен утратить свой мандат нардепа "автоматически"

Вакарчук намерен утратить свой мандат нардепа "автоматически"

13:26 19.06.2020
Рада приняла закон о финансовых рынках

Рада приняла закон о финансовых рынках

12:22 19.06.2020
Рада назначила Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов

Рада назначила Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов

10:47 19.06.2020
Намерения провести референдум РФ на оккупированных территориях Донбасса и Крыма - это очередная попытка нарушения суверенитета и целостности Украины - МИД

Намерения провести референдум РФ на оккупированных территориях Донбасса и Крыма - это очередная попытка нарушения суверенитета и целостности Украины - МИД

16:09 18.06.2020
Стефанчук: Сумма для проведения всеукраинских референдумов должна будет закладываться в госбюджет

Стефанчук: Сумма для проведения всеукраинских референдумов должна будет закладываться в госбюджет

15:58 18.06.2020
Выводы Венецианской комиссии по законопроекту о всеукраинском референдуме ожидаются в июле - Стефанчук

Выводы Венецианской комиссии по законопроекту о всеукраинском референдуме ожидаются в июле - Стефанчук

15:28 18.06.2020
Рада приняла в целом правки в закон о ВАКС, позволив суду управлять объектами госсобственности

Рада приняла в целом правки в закон о ВАКС, позволив суду управлять объектами госсобственности

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Елена Кравец не намерена баллотироваться в мэры Киева

В Раде коронавирусом переболело 15-17 нардепов – Разумков

Разумков надеется на расширение формата "Балтик+"

Денисова в КС о законе о люстрации: норма коллективной ответственности противоречит Конституции

Зеленский утвердил персональный состав Нацсовета реформ – указ

ПОСЛЕДНЕЕ

Кличко: В Александровской больнице Киева заполнены 57% мест для больных Covid-19, в больнице №9 – 75%

"Евросолидарность" требует от руководства Рады реакции на сексизм со стороны Корниенко и Арахамии

Корниенко утверждает, что не говорил с Арахамией об Аллахвердиевой, а видео – это монтаж, фразы вырваны из контекста

Елена Кравец не намерена баллотироваться в мэры Киева

Шмыгаль анонсировал проведение Госкомиссии по ТЭБ и ЧС в 14:00 для наработки мер по ликвидации последствий непогоды в западных областях Украины

Зеленский проведет селекторное совещание для организации гуманитарной помощи пострадавшей от непогоды Ивано-Франковской области

В Раде коронавирусом переболело 15-17 нардепов – Разумков

"Евросолидарность" требует у Кабмина немедленно выделить средства на ликвидацию последствий непогоды на западе Украины

Денисова в КС о законе о люстрации: норма коллективной ответственности противоречит Конституции

Зеленский утвердил персональный состав Нацсовета реформ – указ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА