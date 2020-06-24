Политика

10:49 24.06.2020

Маловероятно, что Рада внесет изменения в Конституцию в части децентрализации до местных выборов

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Маловероятно, что Рада внесет изменения в Конституцию в части децентрализации до местных выборов

Изменения в Конституцию Украины в части децентрализации вряд ли будут внесены до местных выборов в октябре, считает председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Такой закон маловероятно, что будет принят (до местных выборов 25 октября 2020 г. – ИФ), потому что там изменения в Конституцию… Для того, чтобы он вступил в силу его надо было рассмотреть на этой сессии – 226 голосов и на следующей сессии – принять 300 голосами. Я не уверен, что мы на этой сессии успеем это сделать", - сказал Разумков в интервью "UA: Українське радіо", обнародованном в среду.

Он напомнил, что президент отозвал свой законопроект об изменениях в Конституцию в части децентрализации, а "другого законопроекта не поступало в Верховную Раду".

Отвечая на вопрос, когда парламент может принять президентский законопроект о внесении изменений в закон о судоустройстве и статусе судей, Разумков сказал, что не уверен в сроках.

"Он признан как неотложный. … На следующей неделе я не уверен, что он сможет попасть в повестку дня, но посмотрим, в первом чтении возможно", - предположил он.

Как сообщалось, законопроект №3711 о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы о деятельности Верховного суда и органов судейского управления зарегистрирован в парламенте в понедельник.

Теги: #верховная_рада #разумков #децентрализация #конституция
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