Политика

09:41 24.06.2020

Зеленский проведет селекторное совещание для организации гуманитарной помощи пострадавшей от непогоды Ивано-Франковской области

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Зеленский проведет селекторное совещание для организации гуманитарной помощи пострадавшей от непогоды Ивано-Франковской области

Президент Украины Владимир Зеленский проведет селекторное совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем и членами правительства, отбывшими в Ивано-Франковскую область для оценки убытков, которые принесла непогода.

Как сообщила пресс-служба главы государства, премьер-министр Украины и министр внутренних дел Арсен Аваков срочно вылетели в Ивано-Франковскую область, которая страдает от непогоды. "Там они проведут встречу с комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - отмечено в сообщении.

"Чтобы помочь, мы должны понимать масштабы убытков, должны услышать людей и увидеть все собственными глазами", - сказал Зеленский премьеру Украины.

После оценки ситуации будет проведено селекторное совещание с президентом Украины, чтобы проинформировать о ситуации, согласовать действия и организовать предоставление гуманитарной помощи.

Теги: #зеленский #совещание #ивано_франковская_область
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