Зеленский проведет селекторное совещание для организации гуманитарной помощи пострадавшей от непогоды Ивано-Франковской области

Президент Украины Владимир Зеленский проведет селекторное совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем и членами правительства, отбывшими в Ивано-Франковскую область для оценки убытков, которые принесла непогода.

Как сообщила пресс-служба главы государства, премьер-министр Украины и министр внутренних дел Арсен Аваков срочно вылетели в Ивано-Франковскую область, которая страдает от непогоды. "Там они проведут встречу с комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - отмечено в сообщении.

"Чтобы помочь, мы должны понимать масштабы убытков, должны услышать людей и увидеть все собственными глазами", - сказал Зеленский премьеру Украины.

После оценки ситуации будет проведено селекторное совещание с президентом Украины, чтобы проинформировать о ситуации, согласовать действия и организовать предоставление гуманитарной помощи.