Разумков надеется на расширение формата "Балтик+"

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков надеется на расширение неформальной группы ПАСЕ "Балтик+", сообщает сайт украинского парламента во вторник.

"Надеюсь, этот формат ("Балтик+" - ИФ) будет расширяться и наращивать свои возможности, чтобы и дальше отстаивать принципы, которые были заложены в ПАСЕ. Многие все еще не замечают украинского вопроса, но уверен, что совместными усилиями мы сможем отстаивать европейские ценности ", - сказал Разумков спикеру сейма Литвы Викторасу Пранцкетису во время телефонного разговора.

Он отметил эффективность работы группы "Балтик +".

Разумков также подчеркнул важность сотрудничества в формате Межпарламентской ассамблеи Украины, Литвы и Польши.

"Это важный путь международного сотрудничества для нас. В то же время, это никоим образом не умаляет важности двустороннего сотрудничества с Литвой для Украины", - подчеркнул Разумков.

Он поблагодарил своего литовского коллегу за помощь Литвы в вопросе признания Украины членом Программы расширенных возможностей НАТО.

Спикер украинского парламента отметил неизменность стратегического и геополитического векторов Украины.

"Мы высоко ценим позицию Литвы относительно территориальной целостности и суверенитета Украины, а также вашу активную поддержку европейских и евроатлантических стремлений нашего государства", - подчеркнул Разумков.

Разумков поздравил главу парламента Литвы с завершением общенационального карантина в стране.

"Это лучшее подтверждение того, что и вы, и другие наши балтийские коллеги более чем эффективно прошли вызовы, связанные с пандемией", - отметил спикер Верховной Рады.

Разумков также заверил, что Украина готова к продолжению эффективного сотрудничества с Литвой и другими странами-партнерами, хотя и в режиме онлайн.

Как сообщалось в неформальную группу ПАСЕ "Балтик+", созданную осенью 2019 года, вошли Украина, Латвия, Литва, Эстония и Грузия.