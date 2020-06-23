"Евросолидарность" требует у Кабмина немедленно выделить средства на ликвидацию последствий непогоды на западе Украины

Партия "Европейская солидарность" обратилась к Кабинету министров Украины с требованием провести внеочередное заседание и выделить из резервного фонда бюджета средства на борьбу с наводнениями и преодоление последствий стихии в западных областях Украины.

"Власть упустила очередной кризис - масштабное стихийное бедствие охватило уже 8 областей Украины. В частности, Ивано-Франковская и Черновицкая области страдают от наводнения: разрушены десятки километров дорог, уничтожены дамбы и мосты, затоплены десятки сел, повреждены сотни домов, пострадали домохозяйства тысяч украинцев. Целые деревни остались отрезанными от цивилизации и сейчас брошены в жертву непогоде", - подчеркивается в заявлении, обнародованном пресс-службой партии.

В партии напомнили, что в начале весны Верховная Рада выделила более 64 млрд грн на борьбу с коронавирусом, однако за три месяца был использован только 1% этой суммы.

"Вместо этого в разгар эпидемии они выделяют десятки миллиардов из фонда противодействия коронавирусу якобы "на ремонт дорог", - отмечают в "Евросолидарности".

"Фракция партии "Европейская солидарность" требует срочно выделить из резервного фонда бюджета средства для противодействия стихийного бедствия в западных областях, ликвидации последствий наводнения и оказания помощи гражданам, пострадавшим от стихии. Кроме того, средства, которые власть безосновательно изъяла из фонда борьбы COVID-19 и передала на "ремонт дорог", должны быть немедленно направлены в местные бюджеты для быстрой и эффективной борьбы с наводнениями", - настаивают в партии.