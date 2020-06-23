Политика

13:17 23.06.2020

Малюська: Есть большие сомнения, что закон о люстрации отвечает положениям Конституции

1 мин читать
Малюська: Есть большие сомнения, что закон о люстрации отвечает положениям Конституции

Министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что оспариваемый в Конституционном суде закон об очищении власти не отвечает положениям Основном закона в части вмешательства в личную жизнь и ограничений доступа к государственной службе.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", высказывая по просьбе судей КС свою позицию по оспариваемому вопросу, министр сказал: "С учётом решения ЕСПЧ, есть большое сомнение в том, что он отвечает положениям Конституции, которая ограничивает вмешательство в жизнь человека, также вероятно закон не может нарушать ст.38 Конституции о равенстве права доступа к государственной службе".

Он добавил: "Нам крайне важно знать мнение Конституционного суда и решение Конституционного суда, чтобы навести порядок в системе люстрации".

Говоря о том, какие могут быть установлены критерии для люстрации, министр выразил мнение о том, что четкие критерии установить невозможно, но следует установить индивидуальный подход, который, собственно, и прописан в новом законопроекте о люстрации, подготовленном Минюстом.

Выступая в КС, Малюська добавил, что рассчитывает на поддержку Кабмином в ближайшие недели предложенного Минюстом законопроекта, после чего тот будет внесен в Верховную Раду и принят.

Теги: #люстрация #малюська #конституция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:30 23.06.2020
Министр юстиции: мы внесём в Раду свой законопроект по люстрации, не дожидаясь решения КС

Министр юстиции: мы внесём в Раду свой законопроект по люстрации, не дожидаясь решения КС

15:22 22.06.2020
Подавляющее большинство украинцев полагают, что знать Конституцию Украины надо, но только 15% ее знают - опрос

Подавляющее большинство украинцев полагают, что знать Конституцию Украины надо, но только 15% ее знают - опрос

14:50 22.06.2020
Подавляющее большинство украинцев полагают, что знать Конституцию Украины надо, но только 15% ее знают - опрос

Подавляющее большинство украинцев полагают, что знать Конституцию Украины надо, но только 15% ее знают - опрос

18:58 17.06.2020
Конституционный суд подтвердил возможность отмены адвокатской монополии, ждем принятия ВР – Малюська

Конституционный суд подтвердил возможность отмены адвокатской монополии, ждем принятия ВР – Малюська

18:37 17.06.2020
Верховной Раде следует урегулировать вопрос ответственности судей за заведомо неправосудный приговор – Малюська

Верховной Раде следует урегулировать вопрос ответственности судей за заведомо неправосудный приговор – Малюська

18:15 17.06.2020
Минюст работает над запуском в Украине суда присяжных и арбитража

Минюст работает над запуском в Украине суда присяжных и арбитража

18:04 17.06.2020
Минюст разработал законопроект о внесении изменений в закон о люстрации

Минюст разработал законопроект о внесении изменений в закон о люстрации

17:51 02.06.2020
Нардепы просят КС признать не соответствующим Конституции закон о недопущении преследования участников протестов

Нардепы просят КС признать не соответствующим Конституции закон о недопущении преследования участников протестов

16:54 02.06.2020
В КС поступило представление 58 нардепов о соответствии Конституции положений закона о ГБР

В КС поступило представление 58 нардепов о соответствии Конституции положений закона о ГБР

13:09 29.05.2020
Пленум Верховного суда оспаривает конституционность введенных правительством Украины карантинных ограничений

Пленум Верховного суда оспаривает конституционность введенных правительством Украины карантинных ограничений

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский утвердил персональный состав Нацсовета реформ – указ

Зеленский хотел бы провести встречу в Нормандском формате в ближайшие месяцы

Зеленский вновь подчеркивает, что не даст втянуть Украину во внутреннюю политику США и потерять их поддержку

Зеленский: я не занимаюсь политическим преследованием Порошенко, а ему хочется быть жертвой

Поступление в вузы Украины без ВНО детям из ОРДЛО является одним из конкретных предметных шагов в борьбе за оккупированные территории – замглавы ОП

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский утвердил персональный состав Нацсовета реформ – указ

Сегодня Зеленскому не доверяют 50% граждан – Балакирева о результатах соцопроса

В Раду уверенно проходят четыре партии - опрос

Шмыгаль: Правоохранительная система после реформирования вызывает доверие

В США признали еще четыре китайских СМИ пропагандистскими

Зеленский хотел бы провести встречу в Нормандском формате в ближайшие месяцы

Порошенко призывает власть к решительному противодействию диверсиям пророссийских сил

Зеленский вновь подчеркивает, что не даст втянуть Украину во внутреннюю политику США и потерять их поддержку

Ермак и советник Эрдогана обсудили сотрудничество Киева и Анкары в оборонной отрасли и возобновление переговоров о заключении Соглашения о свободной торговле

ЕС призывает Пекин сохранять высокую степень автономии Гонконга

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА