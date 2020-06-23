В Раду уверенно проходят четыре партии - опрос

Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Верховную Раду, то в парламент прошли бы четыре партии, уверенно преодолевающие 5% барьер: "Слуга народа" - 30,5% , "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 18,6%, "Европейская солидарность" - 12%, "Батькивщина" - 9,7%.

Таковы результаты социологического исследования, проведенного центром социального мониторинга и обнародованные на пресс-конференции "Мониторинг общественного мнения населения Украины: июнь 2020. Радикализация настроений на фоне экономического и политического кризиса" в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

Такие партии, как "Сила и честь», "Гражданская позиция", набрали бы соответственно 4,3% и 4,2% голосов избирателей. "Свободу" и "Радикальную партию Олега Ляшко" поддержали бы по 3,2% опрошенных, а "Голос" и "Партию Шария" по 2,1%.

Испортили бы бюллетень 4,1% респондентов, не голосовали бы 9,5%, затруднились ответить 14,4%.

В ходе социсследования 10-19 июня 2020 года методом личного интервью по месту жительства респондента было опрошено 3037 человек во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и Крыма. Статистическая погрешность выборки: 1,1-1,9%.