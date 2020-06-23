Шмыгаль: Правоохранительная система после реформирования вызывает доверие

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правоохранительная система после реформирования вызывает доверие, а министра внутренних дел Арсена Авакова эффективно ею управляет.

"Правоохранительная система сегодня, после реформирования, вызывает доверие. Люди обращаются в полицию. Сегодня полиции вообще не та, которой была 5 и более лет назад", - сказал Шмыгаль в эфире телеканала "Первый Западный".

Премьер отметил, что правоохранительная система и руководитель этой системы – это одно целое.

"Нельзя отделить министра, сказать министр плохой, а система - более менее хорошая. Это одно целое в своем управлении, в своей работе", - подчеркнул он.

Шмыгаль добавил, что результаты отчета министра внутренних дел Арсена Авакова в Верховной Раде показывают, что он эффективно управляет правоохранительной системой страны.