Политика

20:26 22.06.2020

Зеленский хотел бы провести встречу в Нормандском формате в ближайшие месяцы

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Зеленский хотел бы провести встречу в Нормандском формате в ближайшие месяцы

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы провести очередную встречу лидеров государств Нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе в ближайшие месяцы.

"Мы должны сделать все, чтобы в ближайшие месяцы у нас была встреча в Нормандском формате, не дожидаясь окончания пандемии. По крайней мере, мы всё для этого делаем", - сказал он в интервью канадскому изданию "The Globe and Mail", полный текст которого опубликован в понедельник на официальном сайте президента Украины.

Зеленский напомнил, что украинская сторона обратилась на Минской площадке с призывом прекращения огня.

"Сейчас гораздо больше важных вызовов. Сейчас проводятся по этому вопросу консультации. Мы говорили об этом с Германией и Францией - в эти страны у нас были первые после объявления карантина международные визиты делегаций. Это говорит о том, что для нас это очень важно", - отметил он.

Зеленский напомнил, что Украина изменила подход к Минскому процессу, к своей делегации в Трехсторонней контактной группе, и в нее вошли люди, которые не просто слушают и говорят, но и принимают решения, потому что они государственные служащие уровня вице-премьер-министра Украины, уровня заместителей министров правительства Украины.

Теги: #нормандский_формат #зеленский #саммит
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