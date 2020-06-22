Зеленский вновь подчеркивает, что не даст втянуть Украину во внутреннюю политику США и потерять их поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявляет, что не даст втянуть Украину во внутриполитические процессы в США и потерять поддержку как двух ведущих партий, так и администрации президента США.

"Когда я стал президентом, у нас было много вопросов от Украины к некоторым странам, и наоборот. Но я сразу сказал, что Украина никогда не будет ввязываться и влиять на внутреннюю политику любой страны, несмотря на количество населения и удаленность. Я не знаю, как это было до меня. Действительно, существовали проблемы в отношениях между Украиной и США. Но сейчас у нас двухпалатная поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов, вводятся санкции, есть поддержка двух партий и лично президента Дональда Трампа", - сказал он в интервью канадскому изданию "The Globe and Mail", полный текст которого опубликован в понедельник на официальном сайте президента Украины.

Зеленский подчеркнул, что не хочет разрушить такие отношения с одним из стратегических партнеров Украины - "очень влиятельной страной, с влиятельной геополитической позицией".

"Я об этом говорил с президентом Соединенных Штатов (Дональдом Трампом - ИФ), и с Майком Помпео (государственный секретарь США - ИФ), и со многими представителями Сената, обеих партий США. Они понимают, что все эти кейсы, которые сейчас рассматриваются, когда хотят Украину втянуть в эти дела, - все это было еще во времена бывшего президента", - указал он.

По словам Зеленского, он знает, что американские политики относились к Украине, как к "скандальной" стране, и ему это не нравится, потому что "у нас другая страна".

"Я не дам создавать Украине имидж скандальной страны и не дам возможности втянуть нашу страну в избирательный и любой другой политический процесс в США", - заявил он.