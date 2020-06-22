Политика

19:43 22.06.2020

Порошенко призывает власть к решительному противодействию диверсиям пророссийских сил

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Порошенко призывает власть к решительному противодействию диверсиям пророссийских сил

Разоблачить известных сценаристов очередной информационной атаки против Украины и стратегического партнерства с США - ответственность нынешней украинской власти, заявляет пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Россия обстреливает Украины не только на линии соприкосновения. Она так же стреляет по нам из разнообразного информационного оружия в рамках широкомасштабной гибридной войны. Сегодня "пятая колонна" Кремля сделала еще один выстрел фейк с целью подорвать украинско-американское стратегическое партнерство, которое лежит в основе международной коалиции в поддержку Украины. Кремль вмешивается в американские выборы и привлекает к этому свою агентуру в Украине. Другая цель очередной фабрикации из бесед украинских и американских чиновников - сделать украинский вопрос токсичным для Вашингтона и разрушить двухпартийную поддержку Украины Соединенными Штатами", - написал Порошенко на странице в Фейсбуке в понедельник вечером.

Политик напомнил, что основываясь на поддержке США, были организованы прямые поставки американского оборонного оружия, в частности "Джавелин", патрульные катера класса "Айленд", проведены совместные военные учения, получена газовая независимость от России и получена финансово-кредитная поддержка Украины на решение социальных и оборонных вопросов.

"Успех партнерства с США для Украины был и остается вопросом жизни и смерти. Не открою вам Америку, если скажу, что без поддержки такой сверхдержавы как США, Украина не смогла бы выстоять в неравной борьбе против российской агрессии. Это прописная геополитическая истина. Она очевидна для Кремля. Надеюсь, эту истину понимает и украинская власть", - подчеркнул Поршшенко.

Он отметил, что очередные так называемые "сливы" заслуживают одну реакцию - привлечение к ответственности представителей "пятой колонны", которые засветились в этой спецоперации.

"Обличителей" снова выступил выпускник Высшей школы КГБ имени Дзержинского. А кагэбэшники, как известно, бывшими не бывают. Такое клеймо - навсегда. Разоблачить известных сценаристов очередной информационной атаки против Украины и нашего стратегического партнерства с Соединенными Штатами - ответственность нынешней украинской власти", - заявил политик.

Также он выразил надежду, что украинская власть наконец осознает необходимость решительного противодействия диверсиям пророссийских сил, чтобы защитить сотрудничество с США и исключить возвращение Украины в сферу российского влияния.

Теги: #рф #порошенко #диверсии
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