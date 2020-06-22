Политика

18:20 22.06.2020

Зеленский: я не занимаюсь политическим преследованием Порошенко, а ему хочется быть жертвой

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Зеленский: я не занимаюсь политическим преследованием Порошенко, а ему хочется быть жертвой

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что не занимается организацией политического преследования пятого президента, народного депутата Украины Петра Порошенко, которому просто хочется быть жертвой и подогревать ситуацию вокруг себя.

"Народ Украины дал свой ответ господину Порошенко, когда меня избрали президентом, и во время парламентских выборов. Народ Украины выразил поддержку другим людям, другим лицам, другим политикам и ответил на ту политику, которую проводил последние пять лет господин Порошенко, когда был президентом. Мне кажется, что Петру Алексеевичу того ответа мало. У нас на носу местные выборы, это еще один его большой политический кейс. Ему хочется быть жертвой, хочется, чтобы все считали, что в Украине есть политические преследования", - сказал он в интервью канадскому изданию "The Globe and Mail", полный текст которого опубликован в понедельник на официальном сайте президента Украины.

По мнению Зеленского, большинство людей в Украине понимают, что "все это похоже на политический театр".

"Меня не интересует господин Порошенко, не интересуют вопросы политического преследования, ведь я этим не занимаюсь. Я уверен, что это он просто подогревает ситуацию, ведь его не было слышно за полгода до выборов, его политическая сила в парламенте не голосовала ни за какие большие реформы в нашей стране, которые сейчас происходят. Я ничего не видел, кроме этой последней истории, они начали собирать рейтинги на этом хайпе. Я к этому спокойно отношусь", - указал он.

Зеленский считает, что представители украинской диаспоры, которым он благодарен за то, что они поддерживают Украину, не должны сейчас поддерживать ту или иную партию. "Мне кажется, что диаспора, прежде всего, должна поддерживать всех украинцев, а не политиков", - сказал он.

Теги: #зеленский #порошенко
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