Политика

17:01 22.06.2020

Поступление в вузы Украины без ВНО детям из ОРДЛО является одним из конкретных предметных шагов в борьбе за оккупированные территории – замглавы ОП

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Поступление в вузы Украины без ВНО детям из ОРДЛО является одним из конкретных предметных шагов в борьбе за оккупированные территории – замглавы ОП

Возможность для детей из временно оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей поступать в украинские вузы без внешнего независимого оценивания является одним из конкретных предметных шагов в борьбе за оккупированные территории, подчеркивает заместитель руководителя Офиса президента Украины Юрий Костюк.

"С 2014 года власть постоянно говорила, что "Крым – это Украина, Донбасс это Украина". Но дальше лозунгов дело не доходило. Мы это меняем. Неоднократно президент Зеленский подчеркивал – там живут украинцы, там живут наши граждане. Мы должны за них бороться. Возможность детям из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей поступать без ВНО – один из конкретных предметных шагов в этом направлении", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Костюк отметил, что по инициативе президента Зеленского эти дети, а также дети из Крыма смогут поступать во все вузы Украины, а не по ограниченному списку, как было ранее. И в рамках квот, установленных Министерством образования, а это 20% от госзаказа для каждого вуза, смогут учиться бесплатно.

"Кое-кто в комментариях пишет, мол, чем они отличаются от других детей, это несправедливо. А где справедливость, что их землю оккупировали, что они оторваны от украинской системы образования, оторваны от нашей страны?! Война идет шестой год. Выпускники со своих 11-12 лет слышат о том, "какая плохая Украина", слышат о "фашистах" и прочие бредни пропаганды. Мы, как можем, ломаем эти лживые нарративы. Мы с радостью примем детей из Крыма, Донбасса и Луганщины в дружной украинской семье, неотъемлемой частью которой они бесспорно являются", - заявил замглавы ОП.

Как сообщалось, президент Зеленский инициировал внесение изменений в закон "О высшем образовании", упрощающих поступление в вузы выпускникам школ из временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма.

"Изменения будут предусматривать, что дети из этих территорий смогут поступать в ВУЗы Украины без внешнего независимого оценивания (ВНО) и иметь возможность поступить во все ВУЗы Украины, а не по ограниченному отдельному списку, как это происходит сейчас", - сообщает пресс-служба президента.

Кроме того, согласно предложенным президентом изменениям, выпускники с временно оккупированных территорий будут учиться в украинских ВУЗах бесплатно, через госзаказ в пределах квот.

"Это - часть нашей государственной политики. Мы боремся за молодежь на тех территориях, мы хотим максимально поощрить таких выпускников переезжать в Украину, вступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования", - подчеркнул Зеленский.

На данный момент подобные нормы действуют только для выпускников из аннексированного Крыма и Севастополя.

Теги: #оккупация #офис_президента #вно #ордло
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