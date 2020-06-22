Подавляющее большинство украинцев полагают, что знать Конституцию Украины надо, но только 15% ее знают - опрос

Только 15% граждан хорошо знают Конституцию Украины, заявляет глава социологической компании "Active Group" Александр Позний.

"Мы спросили, читали ли вы Конституцию Украины, на что получили следующий ответ - 15% сказали, что внимательно читали и хорошо ее знаю", - рассказал Позний на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник в Киеве.

По его словам, в ходе телефонного опроса, проведенного "Active Group" с 7 по 9 июня было опрошено 1 236 во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий и Крыма. Исследование репрезентативно по возрасту, полу и месту проживания. Ошибка выборки не превышает 2,8%.

Согласно исследованию, 42,3% респондентов читали только отдельные положения Основного закона, 24,1% "что-то когда-то читали, но в настоящее время уже не помнят", 16,8% не читали, а 1,8% затруднились ответить.

При этом, 81,6% опрошенных считают, что Конституцию надо знать (48% - не обходимо знать обязательно, 33,6% - скорее должны знать).

4,3% респрондентов полагают, что Конституцию скорее не должны знать, 2,3% считают, что ее вообще не надо знать, а 11,8% затруднились дать ответ на вопрос.

51,6% опрошенных не сталкивались с ситуацией, когда незнание положений Конституции причинило им трудности или проблемы. 16,1% - сталкивались с такой ситуацией, а 23% - возможно сталкивались, но не уверены, 9,3% не смогли ответить на вопрос.