Кличко будет выдвигаться в мэры Киева от "УДАРа" и вести команду в Киевсовет, готов сотрудничать со всеми демократическими силами

Мэр Киева Виталий Кличко намерен баллотироваться на выборах мэра столицы от своей политической силы "УДАР", а также поведет команду на местные выборы, в частности, в Киевсовет.

"Я много лет являюсь лидером политической силы "УДАР", которая всегда боролась и отстаивала демократические европейские ценности. И, как уже говорил, буду выдвигаться в мэры от своей политической силы. А также поведу команду на местные выборы, в частности – в Киевсовет", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в понедельник, отвечая на вопрос о том, почему не присоединился к созданной шестью мэрами партии "Пропозиция".

Кличко указал, что общается на предмет сотрудничества демократических сил с различными политиками и партиями. "Мы в команде взвешивали все возможные варианты и приняли решение идти своей политсилой. Если киевляне снова доверят мне быть мэром и реализовывать их ожидания, то я убежден, что мне нужно опираться на команду, с которой я буду воплощать изменения в столице", - отметил он.

Кличко напомнил, что является председателем Ассоциации городов Украины, всегда отстаивал и будет отстаивать интересы местного самоуправления.

"А то, что там кто-то говорит, что я хотел быть главнее и т.д. - полная чушь. Мне хватает регалий и титулов. Еще раз замечу, для защиты интересов граждан, местного самоуправления мы будем готовы сотрудничать со всеми демократическими силами, которые будут действовать по правилам и порядочно", - заявил он.

Как сообщалось, 19 июня мэры Днепра, Николаева, Черновцов, Житомира, Кропивницкого и Каховки объявили о создании партии "Пропозиция", которая ставит целью построение в стране эффективной системы местного самоуправления и объединить для этого профессионалов не только из сферы местного самоуправления.

Создатели партии "Пропозиция" пригласили присоединиться к ним представителей местного самоуправления, профессионалов в сферах государственного строительства, экономики, финансов, культуры, медицины, образования, представителей общественных организаций, активных и небезразличных граждан.