Политика

12:59 22.06.2020

Кличко будет выдвигаться в мэры Киева от "УДАРа" и вести команду в Киевсовет, готов сотрудничать со всеми демократическими силами

2 мин читать
Кличко будет выдвигаться в мэры Киева от "УДАРа" и вести команду в Киевсовет, готов сотрудничать со всеми демократическими силами

Мэр Киева Виталий Кличко намерен баллотироваться на выборах мэра столицы от своей политической силы "УДАР", а также поведет команду на местные выборы, в частности, в Киевсовет.

"Я много лет являюсь лидером политической силы "УДАР", которая всегда боролась и отстаивала демократические европейские ценности. И, как уже говорил, буду выдвигаться в мэры от своей политической силы. А также поведу команду на местные выборы, в частности – в Киевсовет", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в понедельник, отвечая на вопрос о том, почему не присоединился к созданной шестью мэрами партии "Пропозиция".

Кличко указал, что общается на предмет сотрудничества демократических сил с различными политиками и партиями. "Мы в команде взвешивали все возможные варианты и приняли решение идти своей политсилой. Если киевляне снова доверят мне быть мэром и реализовывать их ожидания, то я убежден, что мне нужно опираться на команду, с которой я буду воплощать изменения в столице", - отметил он.

Кличко напомнил, что является председателем Ассоциации городов Украины, всегда отстаивал и будет отстаивать интересы местного самоуправления.

"А то, что там кто-то говорит, что я хотел быть главнее и т.д. - полная чушь. Мне хватает регалий и титулов. Еще раз замечу, для защиты интересов граждан, местного самоуправления мы будем готовы сотрудничать со всеми демократическими силами, которые будут действовать по правилам и порядочно", - заявил он.

Как сообщалось, 19 июня мэры Днепра, Николаева, Черновцов, Житомира, Кропивницкого и Каховки объявили о создании партии "Пропозиция", которая ставит целью построение в стране эффективной системы местного самоуправления и объединить для этого профессионалов не только из сферы местного самоуправления.

Создатели партии "Пропозиция" пригласили присоединиться к ним представителей местного самоуправления, профессионалов в сферах государственного строительства, экономики, финансов, культуры, медицины, образования, представителей общественных организаций, активных и небезразличных граждан.

Теги: #киев #кличко #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:48 22.06.2020
Киев готов выделить 30 млн грн для решения проблем пострадавших от взрыва дома людей, который, скорее всего, придется демонтировать

Киев готов выделить 30 млн грн для решения проблем пострадавших от взрыва дома людей, который, скорее всего, придется демонтировать

12:45 22.06.2020
В Киеве должна быть создана подотчетная городу муниципальная полиция - Кличко

В Киеве должна быть создана подотчетная городу муниципальная полиция - Кличко

12:22 22.06.2020
Еще у 43 киевлян за сутки обнаружили коронавирус, в больницы города госпитализировали 6 пациентов – Кличко

Еще у 43 киевлян за сутки обнаружили коронавирус, в больницы города госпитализировали 6 пациентов – Кличко

10:19 22.06.2020
Спасатели планируют до вечера закончить разбор обрушившегося от взрыва дома в Киеве; под завалами могут находиться двое жильцов – Геращенко

Спасатели планируют до вечера закончить разбор обрушившегося от взрыва дома в Киеве; под завалами могут находиться двое жильцов – Геращенко

09:26 22.06.2020
Минкультуры считает недопустимой возможную застройку в историческом центре рядом с Владимирской горкой

Минкультуры считает недопустимой возможную застройку в историческом центре рядом с Владимирской горкой

09:14 22.06.2020
Карантинные мероприятия в Киевской области могут усилить

Карантинные мероприятия в Киевской области могут усилить

09:11 22.06.2020
Кличко: В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 73 человек, один умер

Кличко: В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 73 человек, один умер

08:07 22.06.2020
В ГСЧС сообщают о трех погибших и пяти травмированных людях при взрыве дома в Дарницком районе

В ГСЧС сообщают о трех погибших и пяти травмированных людях при взрыве дома в Дарницком районе

06:12 22.06.2020
Болтон поддержит кандидатуру Байдена на президентских выборах в США

Болтон поддержит кандидатуру Байдена на президентских выборах в США

21:54 21.06.2020
Пострадавшим в результате взрыва киевской многоэтажки предоставляют необходимую помощь, заявил Кличко

Пострадавшим в результате взрыва киевской многоэтажки предоставляют необходимую помощь, заявил Кличко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский о Второй мировой войне: Никогда в истории мы не платили большей цены за то, чтобы остаться народом, нацией

Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в закон о судоустройстве и статусе судей и ряд законов о деятельности Верховного суда и органов судейского самоуправления

Порошенко в интервью CNN: "Спасибо международным партнерам за четкую позицию против политических преследований, которые разрушают демократию в Украине"

Европарламент поддержал рекомендации Евросоюзу в отношении "Восточного партнерства"

НАТО должно привлечь Украину в процесс развития и разработки стратегии Черноморского бассейна - Вершбоу

ПОСЛЕДНЕЕ

Большинство жителей Украины считают себя европейцами

Зеленский о Второй мировой войне: Никогда в истории мы не платили большей цены за то, чтобы остаться народом, нацией

Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в закон о судоустройстве и статусе судей и ряд законов о деятельности Верховного суда и органов судейского самоуправления

Порошенко в интервью CNN: "Спасибо международным партнерам за четкую позицию против политических преследований, которые разрушают демократию в Украине"

Песков: ситуация вокруг Донбасса потенциально очень опасная, настораживают заявления из Киева об отходе от минских соглашений

Европарламент поддержал рекомендации Евросоюзу в отношении "Восточного партнерства"

НАТО должно привлечь Украину в процесс развития и разработки стратегии Черноморского бассейна - Вершбоу

Берлин может принять новые меры в отношении Москвы в связи с убийством в Тиргартене - Меркель

Лидеры ЕС приняли политическое решение продлить экономические санкции против РФ - Кулеба

Евросовет согласовал продление на полгода экономических санкций в отношении РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА