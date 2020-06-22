Политика

10:44 22.06.2020

Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в закон о судоустройстве и статусе судей и ряд законов о деятельности Верховного суда и органов судейского самоуправления

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Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в закон о судоустройстве и статусе судей и ряд законов о деятельности Верховного суда и органов судейского самоуправления

 Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины проект Закона №3711 о внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины о деятельности Верховного суда и органов судейского управления.

Данный законопроект зарегистрирован в парламенте 22 июня, сообщается на сайте Верховной Рады. Он определен президентом как неотложный.

Текст законопроект пока отсутствует.

Теги: #зеленский #закон #суд
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