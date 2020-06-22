Политика

06:12 22.06.2020

Болтон поддержит кандидатуру Байдена на президентских выборах в США

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Болтон поддержит кандидатуру Байдена на президентских выборах в США

Бывший советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон намерен голосовать за кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена на ноябрьских выборах.

"В 2016 году я голосовал за Трампа, а не за Хиллари Клинтон. Теперь, увидев этого президента вблизи, я не могу сделать это снова. Я беспокоюсь за страну, и он (Трамп - ИФ) не представляет республиканское дело, которое я хочу поддержать", - сказал Болтон в интервью The Telegraph.

По словам бывшего советника президента, Трамп не видит разницы между своими собственными интересами и интересами страны.

"Он не знает разницы между национальными интересами США и интересами Дональда Трампа. Возникает путаница между национальными интересами и его личными интересами, что очень опасно для страны", - заявил он.

"Это означает, что нет последовательной темы или стратегии. Решение, принятое в один день, может быть легко изменено на следующий", - отметил Болтон.

Экс-советник президента дал интервью на фоне спора между ним и Белым домом по поводу публикации его книги "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома", которая должна выйти в свет 23 июня. Администрация Трампа настаивает на том, что мемуары Болтона содержат секретную информацию. В свою очередь, бывший советник президента отвергает обвинения и называет поведение Белого дома попыткой заглушить критику в адрес Трампа.

Теги: #сша #трамп #болтон #выборы
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