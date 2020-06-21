Политика

20:45 21.06.2020

Порошенко в интервью CNN: "Спасибо международным партнерам за четкую позицию против политических преследований, которые разрушают демократию в Украине"

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Порошенко в интервью CNN: "Спасибо международным партнерам за четкую позицию против политических преследований, которые разрушают демократию в Украине"

Международные партнеры призывают власти Украины прекратить политические преследования против пятого президента, поскольку эти дела имеют целью разрушить усилия пяти лет президентства Порошенко, направленные на защиту суверенитета и территориальной целостности украинского государства, сообщил Петр Порошенко.

"Эти расследования касаются моих действий как президента по защите суверенитета Украины, территориальной целостности и независимости. И я хочу поблагодарить наших партнеров, включая Соединенные Штаты, Великобританию, Германию, Канаду и многие другие страны, которые прислали жесткое предупреждение украинской власти остановить эти политически мотивированные преследования", - сказал Порошенко в интервью одного из самых влиятельных политических обозревателей США Фарида Закарии на телеканале CNN.

"Потому что это все - борьба против всех пяти лет моего президентства, против демократии, против верховенства права. Это попытка использовать государственную машину против политического оппонента", - сказал политик.

Также ведущий Закария во время интервью выразил сожаление Порошенко в связи со смертью отца.

Теги: #интервью #порошенко #украина #cnn
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