Песков: ситуация вокруг Донбасса потенциально очень опасная, настораживают заявления из Киева об отходе от минских соглашений

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает "потенциально опасной" ситуацию с урегулированием конфликта на Донбассе, обеспокоен высказываниями из Киева о необходимости корректировки минских соглашений.

"Если говорить о минском комплексе мер, то ситуация потенциально очень опасная", - сказал Песков в программе "Большая игра" на Первом канале.

Как подчеркнул представитель Кремля, "не могут не вызывать обеспокоенность звучащие все чаще и чаще слова о необязательности или невозможности выполнения минских договоренностей".

"И, конечно, если это будет звучать чаще, и если это будет принимать форму абсолютно официальных заявлений, то, конечно, это будет заводить ситуацию в тупик. Ибо другого фундамента для работы на украинском направлении просто не существует", - сказал Песков.

Он отметил, что "работает контактная группа, достаточно активно, пытается нащупать точки соприкосновения, где-то удается сближать позиции, где-то нет".

"Насколько сегодня какой-то альтернативный канал для работы может быть сформулирован, сейчас не возьмется предсказывать никто", - сказал Песков.