Политика

15:34 20.06.2020

Песков: ситуация вокруг Донбасса потенциально очень опасная, настораживают заявления из Киева об отходе от минских соглашений

1 мин читать
Песков: ситуация вокруг Донбасса потенциально очень опасная, настораживают заявления из Киева об отходе от минских соглашений

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает "потенциально опасной" ситуацию с урегулированием конфликта на Донбассе, обеспокоен высказываниями из Киева о необходимости корректировки минских соглашений.

"Если говорить о минском комплексе мер, то ситуация потенциально очень опасная", - сказал Песков в программе "Большая игра" на Первом канале.

Как подчеркнул представитель Кремля, "не могут не вызывать обеспокоенность звучащие все чаще и чаще слова о необязательности или невозможности выполнения минских договоренностей".

"И, конечно, если это будет звучать чаще, и если это будет принимать форму абсолютно официальных заявлений, то, конечно, это будет заводить ситуацию в тупик. Ибо другого фундамента для работы на украинском направлении просто не существует", - сказал Песков.

Он отметил, что "работает контактная группа, достаточно активно, пытается нащупать точки соприкосновения, где-то удается сближать позиции, где-то нет".

"Насколько сегодня какой-то альтернативный канал для работы может быть сформулирован, сейчас не возьмется предсказывать никто", - сказал Песков.

Теги: #рф #оос #песков #ордло
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:01 20.06.2020
Российские наемники на Донбассе 16 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий ранен

Российские наемники на Донбассе 16 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий ранен

12:15 20.06.2020
На Донбассе украинский военнослужащий получил осколочное ранение в результате обстрела возле Орехового

На Донбассе украинский военнослужащий получил осколочное ранение в результате обстрела возле Орехового

11:04 20.06.2020
РФ меньше 8 тыс. новых случаев Covid-19 за сутки, 161 умерший, 10 тыс. выздоровевших

РФ меньше 8 тыс. новых случаев Covid-19 за сутки, 161 умерший, 10 тыс. выздоровевших

07:21 20.06.2020
Российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

Российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

18:06 19.06.2020
Российские наемники 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в пятницу, двое военных подорвались на мине

Российские наемники 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в пятницу, двое военных подорвались на мине

14:49 19.06.2020
Посольство США вновь призвало РФ освободить всех несправедливо заключенных украинцев

Посольство США вновь призвало РФ освободить всех несправедливо заключенных украинцев

14:34 19.06.2020
ОРДЛО отказываются осуществлять пропуск людей, ссылаясь на карантинные мероприятия

ОРДЛО отказываются осуществлять пропуск людей, ссылаясь на карантинные мероприятия

14:05 19.06.2020
На Донбассе ранены двое украинских военных

На Донбассе ранены двое украинских военных

13:17 19.06.2020
Российские наемники трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала суток

Российские наемники трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала суток

10:47 19.06.2020
Намерения провести референдум РФ на оккупированных территориях Донбасса и Крыма - это очередная попытка нарушения суверенитета и целостности Украины - МИД

Намерения провести референдум РФ на оккупированных территориях Донбасса и Крыма - это очередная попытка нарушения суверенитета и целостности Украины - МИД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Европарламент поддержал рекомендации Евросоюзу в отношении "Восточного партнерства"

НАТО должно привлечь Украину в процесс развития и разработки стратегии Черноморского бассейна - Вершбоу

Лидеры ЕС приняли политическое решение продлить экономические санкции против РФ - Кулеба

Евросовет согласовал продление на полгода экономических санкций в отношении РФ

В Раде собирают подписи за отставку главы комитета по вопросам образов Бабака за то, что он не подержал кандидатуру Шкарлета - Лерос

ПОСЛЕДНЕЕ

Европарламент поддержал рекомендации Евросоюзу в отношении "Восточного партнерства"

НАТО должно привлечь Украину в процесс развития и разработки стратегии Черноморского бассейна - Вершбоу

Берлин может принять новые меры в отношении Москвы в связи с убийством в Тиргартене - Меркель

Лидеры ЕС приняли политическое решение продлить экономические санкции против РФ - Кулеба

Евросовет согласовал продление на полгода экономических санкций в отношении РФ

В Раде собирают подписи за отставку главы комитета по вопросам образов Бабака за то, что он не подержал кандидатуру Шкарлета - Лерос

Зеленский назначил главой Винницкой ОГА руководителя Госуправделами Борзова

Суд в Хмельницком усомнился в возможности привлечения Зеленского к юридической ответственности из-за его неприкосновенности

Лукашенко: на кону независимость Беларуси

Вакарчук намерен утратить свой мандат нардепа "автоматически"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА