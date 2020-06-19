НАТО должно привлечь Украину в процесс развития и разработки стратегии Черноморского бассейна - Вершбоу

После предоставления Украине статуса партнера программы расширенных возможностей НАТО должно привлечь Украину в процесс развития и разработки стратегии Черноморского бассейна, сообщил бывший заместитель генерального секретаря НАТО, посол Александр Вершбоу.

"Я считаю, что теперь НАТО должно сделать следующий шаг, потому что это не может быть плато в отношениях Украины и НАТО. Теперь НАТО должно привлечь Украину в процесс развития и разработки стратегии Черноморского бассейна, потому что это остается незавершенным вопросом в повестке дня НАТО. Мне кажется, что НАТО следует работать более плотно, более активно с Украиной, и, к стати, также с Грузией для того, чтобы противостоять увеличению российского военного присутствия в этом регионе, в частности, в оккупированном Крыму, а также не позволять России вмешиваться в свободу судоходства в регионе Черного моря и Азовского моря", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии в рамках Киевского форума по безопасности в пятницу.

Вершбоу отметил, что командиры НАТО многому научились с опыта Украины в диверсионных, информационных сферах и кибероперациях.

"Эти выученные уроки помогут НАТО сделать так, чтобы то, что удалось "зеленым человечкам" сделать в Крыму, не удалось сделать в прибалтийский странах", - подчеркнул он.

Кроме того, посол отметил, что партнерство может усилить возможности Украины получить членство в НАТО в ближайшие несколько лет, хотя само по себе не заменяет членства в НАТО и не гарантирует ничего нового в будущем, кроме того, что НАТО уже заявило.

Также Вершбоу обратил внимание на то, что, по его мнению, Альянс должен был предоставить Украине статус партнера НАТО с расширенными возможностями раньше.

"Что касается решения предоставить Украине новый статус партнера НАТО с расширенными возможностями, оно должно было бы быть принято значительно раньше, потому, что программа была запущена еще в 2014 году с целью усиления сотрудничества с наиболее надежными партнерами НАТО. Тогда к Украине отнеслись несправедливо и не предоставили ей этот статус", - пояснил он.

Дипломат напомнил, что на саммите НАТО в Уэльсе такой статус был предоставлен Грузии, Финляндии, Швеции, Австралии и Иордании, но союзники не готовы были тогда предоставить его Украине из-за эскалации военного конфликта на Донбассе.

"Этот статус партнера НАТО с расширенными возможностями еще и дает Украине дополнительные возможности принимать участие в большем количестве совместных тренировок с НАТО, проводить конфиденциальные политические дискуссии с НАТО относительно стратегических вызовов, делиться информацией, разведданными, обсуждать существующие угрозы и угрозы, которые появляются. Это дало возможность для Украины действовать, как хороший надежный союзник НАТО, а все это, конечно, будет способствовать продвижению Украины к полноценному членству в НАТО", - добавил он.