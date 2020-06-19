Лидеры ЕС приняли политическое решение продлить экономические санкции против РФ - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал политическое решение лидеров ЕС продлить экономические санкции против России еще на 6 месяцев, подчеркнув, что санкции дают четкий сигнал о том, что России необходимо полностью выполнить Минские соглашения.

"Я приветствую сегодняшнее политическое решение лидеров ЕС продлить экономические санкции против России еще на 6 месяцев. С 2014 года санкционная политика ЕС помогает сдерживать агрессию России против Украины. Санкции дают четкий сигнал: России необходимо полностью выполнить Минские соглашения", - написал он в Twitter в пятницу.