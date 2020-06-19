Политика

16:07 19.06.2020

Лидеры ЕС приняли политическое решение продлить экономические санкции против РФ - Кулеба

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Лидеры ЕС приняли политическое решение продлить экономические санкции против РФ - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал политическое решение лидеров ЕС продлить экономические санкции против России еще на 6 месяцев, подчеркнув, что санкции дают четкий сигнал о том, что России необходимо полностью выполнить Минские соглашения.

"Я приветствую сегодняшнее политическое решение лидеров ЕС продлить экономические санкции против России еще на 6 месяцев. С 2014 года санкционная политика ЕС помогает сдерживать агрессию России против Украины. Санкции дают четкий сигнал: России необходимо полностью выполнить Минские соглашения", - написал он в Twitter в пятницу.

Теги: #ес #кулеба #санкции_против_рф
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