Политика

16:04 19.06.2020

Совет ЕС продлит на полгода пакет санкций в отношении РФ по "минским соглашениям" - Меркель

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Совет ЕС продлит на полгода пакет санкций в отношении РФ по "минским соглашениям" - Меркель

Совет ЕС решил продлить на полгода еще один пакет санкций в отношении России, сообщила в пятницу канцлер Германии Ангела Меркель по итогам заседания совета, которое прошло по видеосвязи.

"Германия и Франция снова подвели итог о ходе реализации минских договоренностей. Имеющийся прогресс не позволяет нам рекомендовать не продлевать санкции в отношении России. Сегодня мы в Европейском совете решили еще раз продлить санкции на полгода", - сказала Меркель журналистам в Берлине.

Накануне Совет ЕС принял решение о продлении до 23 июня 2021 года другого пакета санкций Евросоюза против России "в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя". Эти меры применяются к физическим лицам ЕС и компаниям, базирующимся в Евросоюзе. Они ограничены территорией Крыма и Севастополя

Решение Совета ЕС по "крымским санкциям" опубликовано 19 июня в "Официальном журнале" ЕС и вступит в силу на следующий день после публикации.

Санкции включают запрет импорта продукции из Крыма или Севастополя в ЕС, инвестиции в Крым или Севастополь, туристические услуги в Крыму или Севастополе, в частности, европейские круизные суда не могут заходить в порты на Крымском полуострове, кроме случаев ЧС, экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также связанных с разведкой и добычей нефти, газа и минеральных ресурсов, запрет технической помощи, посреднических, строительных или инженерных услуг, связанных с инфраструктурой в этих секторах.

"Крымский пакет" санкций продлевается на год. В Брюсселе заявляют, что Евросоюз никогда не признает присоединения Крыма к России.

Теги: #ес #санкции_против_рф #меркель
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