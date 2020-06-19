В Раде собирают подписи за отставку главы комитета по вопросам образов Бабака за то, что он не подержал кандидатуру Шкарлета - Лерос

В Верховной Раде собирают подписи за отставку руководителя комитета по вопросам образования, науки и инвестиций Сергея Бабака за то, что он не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования, заявляет народный депутат Гео Лерос (фракция "Слуга народа").

"Представитель "Велюра" собирает в парламенте подписи за отставку главы комитета Бабака из-за того, что он отказался поддержать кандидатуру на должность министра образования", - сказал Лерос на пленарном заседании Верховной Рады в пятницу.

Он пояснил, что за этим стоят коррупционные схемы и договоренность о поддержке кандидата от "Слуги народа" на выборах мэра Киева.

"А теперь я вам расскажу, почему выбрали эту кандидатуру: поскольку ректоры киевских вузов обещали поддержать нашу коллегу на местных выборах мэра Киева. Вот в этом и весь договорняк этой истории", - сказал депутат.

Как сообщалось, в партии "Слуга народа" намерена провести праймериз среди кандидатов от партии на должность киевского мэра. В них намерены принять участие пять человек: Александр Дубинский, Николай Тищенко, Александр Качура, Александр Ткаченко и Ирина Верещук.

При этом глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия допустил, что Ткаченко, ставший недавно министром культуры и информации, откажется от намерения баллотироваться на должность мэра.

27 апреля журналисты Bihus.Info обнародовали сюжет о том, что ресторан "Велюр" на ул. Льва Толстого в Киеве, входящий в сеть ресторанов "Наша карта", которую связывают с нардепом от фракции "Слуга народа" Николаев Тищенко (на сайте сети указано, что Тищенко является президентом группы компаний "Наша карта" – ИФ), продолжает работать и принимать посетителей, несмотря на введенные в стране карантинные ограничения.

28 апреля Тищенко заявил, что в ресторане "Велюр" в Киеве соблюдают карантин, однако иногда там проходят "личные встречи".

4 мая Тищенко заявил, что ресторан "Велюр" готов заплатить штраф, если заведением действительно были допущены нарушения требований карантина.