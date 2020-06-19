Политика

13:50 19.06.2020

Суд в Хмельницком усомнился в возможности привлечения Зеленского к юридической ответственности из-за его неприкосновенности

2 мин читать
Суд в Хмельницком усомнился в возможности привлечения Зеленского к юридической ответственности из-за его неприкосновенности

Хмельницкий городской районный суд в пятницу, 19 июня, рассмотрел дело об административном нарушении правил карантина президентом Украины Владимиром Зеленским и усомнился в возможности привлечения главы государства к юридической ответственности из-за его неприкосновенности.

"Судья Андрей Мисинкевич указал на необходимость официального толкования положений ст.105 Конституции Украины и определения юридической природы неприкосновенности главы государства, а следовательно - возможности его привлечения к юридической ответственности, в данном случае административной", - сообщает пресс-служба Хмельницкого горрайсуда в пятницу.

В связи с этим суд постановил связаться с председателем Верховного суда о созыве пленума Верховного суда для принятия решения об обращении в Конституционный суд Украины относительно официального толкования ч.1 ст.105 Конституции Украины "президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий", в аспекте возможности привлечения президента Украины к административной ответственности за совершение административного правонарушения при исполнении полномочий.

Как сообщалось, 3 июня во время визита в Хмельницкий Зеленский с делегацией выпил кофе в местной кофейне, которая, согласно постановлению Кабинета министров Украины, не могла принимать посетителей в помещении минимум до 5 июня. Соответствующее фото было обнародовано пресс-службой президента.

4 июня заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сказал, что правоохранители изучат возможное нарушение карантинных ограничений президентом Украины Зеленским во время рабочей поездки в Хмельницкий.

"Когда Владимир Зеленский показал свой бюллетень в апреле 2019 года, он был оштрафован за разглашение тайны голосования. Поэтому компетентные органы полиции рассмотрят этот вопрос", - сказал Геращенко журналистам в четверг.

За нарушение карантинных ограничений президенту грозит штраф в размере 17 тыс. грн, однако, по словам Геращенко, сначала правоохранители должны установить, виновен ли Зеленский в этом инциденте.

10 июня в результате проведенной проверки полицейские составили административные материалы по ст.44-3 (нарушение правил карантина людей) на владельца кафе и посетителей, в том числе - президента Украины Владимира Зеленского, руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, главу Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и Хмельницкого городского голову Александра Симчишина.

Теги: #зеленский #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:45 19.06.2020
Зеленский: нужно четче доносить гражданам правила, чтобы они соблюдали адаптивный карантин, и не нужно было переходить к более жесткому

Зеленский: нужно четче доносить гражданам правила, чтобы они соблюдали адаптивный карантин, и не нужно было переходить к более жесткому

14:08 19.06.2020
Верховный суд сообщает о решении, которым подтверждена незаконность увольнения Бочковского с должности главы ГСЧС

Верховный суд сообщает о решении, которым подтверждена незаконность увольнения Бочковского с должности главы ГСЧС

13:54 19.06.2020
Зеленский назначил главой Винницкой ОГА руководителя Госуправделами Борзова

Зеленский назначил главой Винницкой ОГА руководителя Госуправделами Борзова

11:54 19.06.2020
Болтон попросил суд отклонить иск Минюста США по поводу его мемуаров

Болтон попросил суд отклонить иск Минюста США по поводу его мемуаров

11:18 19.06.2020
Венедиктова сообщила о закрытии трех производств, в которых фигурировал Порошенко

Венедиктова сообщила о закрытии трех производств, в которых фигурировал Порошенко

10:57 19.06.2020
Печерский райсуд Киева вновь заморозил 50,3% акций Полтавского ГОКа Ferrexpo

Печерский райсуд Киева вновь заморозил 50,3% акций Полтавского ГОКа Ferrexpo

10:55 19.06.2020
Присоединившийся к команде адвокатов Порошенко эксперт ЕСПЧ назвал обвинения против пятого президента политически мотивированными

Присоединившийся к команде адвокатов Порошенко эксперт ЕСПЧ назвал обвинения против пятого президента политически мотивированными

07:53 19.06.2020
Суд арестовал подозреваемого в деле Гандзюк Мангера без права на залог до 28 июля

Суд арестовал подозреваемого в деле Гандзюк Мангера без права на залог до 28 июля

03:35 19.06.2020
ВАКС выбрал залог депутату Одесского горсовета в размере 10,5 млн грн

ВАКС выбрал залог депутату Одесского горсовета в размере 10,5 млн грн

21:16 18.06.2020
Путин: заявления Зеленского, сравнившего СССР и фашистскую Германию, негативно скажутся на отношениях с Украиной

Путин: заявления Зеленского, сравнившего СССР и фашистскую Германию, негативно скажутся на отношениях с Украиной

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Раде собирают подписи за отставку главы комитета по вопросам образов Бабака за то, что он не подержал кандидатуру Шкарлета - Лерос

Зеленский назначил главой Винницкой ОГА руководителя Госуправделами Борзова

Вакарчук вышел из фракции "Голос"

Шесть мэров создали партию "Пропозиция" для создания в Украине эффективной системы местного самоуправления

Рада назначила Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов

ПОСЛЕДНЕЕ

В Раде собирают подписи за отставку главы комитета по вопросам образов Бабака за то, что он не подержал кандидатуру Шкарлета - Лерос

Лукашенко: на кону независимость Беларуси

Вакарчук намерен утратить свой мандат нардепа "автоматически"

Вакарчук вышел из фракции "Голос"

Шесть мэров создали партию "Пропозиция" для создания в Украине эффективной системы местного самоуправления

Рада приняла закон о финансовых рынках

Рада назначила Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов

Послы стран G7 приняли к сведению проект постановления Рады о деятельности НБУ

Намерения провести референдум РФ на оккупированных территориях Донбасса и Крыма - это очередная попытка нарушения суверенитета и целостности Украины - МИД

Зеленский поддержал разработку дорожной карты дальнейшего развития инициативы "Восточного партнерства"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА