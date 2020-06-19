Политика

13:45 19.06.2020

Лукашенко: на кону независимость Беларуси

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Лукашенко: на кону независимость Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страну хотят сломать, и призвал не ставить его перед выбором.

"На кону даже не стабильная Беларусь, чистенькая и уютная, а независимость страны. Просто хотят сломать страну", - заявил Лукашенко на совещании в пятницу. Президента цитирует госагентство БелТА.

Он призвал в этой ситуации не ставить его перед выбором. "Никто мне и всем нам не простит уничтожение Беларуси", - сказал Лукашенко.

Кроме того, президент заявил, что наблюдает попытки раскачивания ситуации в стране. "Мы видим этих людей и видим их технологии. К примеру, "карусели", которые были созданы при сборе подписей, когда толпой ходили по очереди, растянувшись на километр. И одни и те же подписывали за всех кандидатов, кроме Лукашенко", - отметил он

"Вчера мы увидели вечером эту карусель уже из автомобилей, когда ездили вокруг одного квартала (мы это отследили, видели эти автомобили, все эти номера, которые по кругу ездили) и сигналили, в том числе напротив Комитета госбезопасности. Мы это все видим и понимаем, что происходит", - подчеркнул Лукашенко.

Он также заявил, что "неконструктивную позицию заняли и представители отдельных СМИ".

Как сообщалось, накануне в Минске прошел семичасовой пикет солидарности в поддержку альтернативных претендентов на президентский пост. Участники пикета выстроились в пятикилометровую очередь вдоль главного проспекта Минска - проспекта Независимости. Водители поддерживали участников пикета сигналами.

Теги: #лукашенко #беларусь
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