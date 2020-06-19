Политика

13:26 19.06.2020

Рада приняла закон о финансовых рынках

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Рада приняла закон о финансовых рынках

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о внесении изменений в некоторые законы для привлечения инвестиций и введении новых финансовых инструментов (законопроект №2284), являющийся обновленным законопроектом №9035 "О деривативах и финансовых рынках" прошлого созыва парламента.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на пленарном заседании в пятницу без обсуждения закон поддержали 285 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Украина взяла на себя обязательство принять этот закон до конца июня в рамках меморандума с Международным валютным фондом.

Законопроект №2284 имплементирует обязательные в ЕС требования актов MiFID II, MIFIR, EMIR. В части финансовой инфраструктуры документ предусматривает введение института оператора регулированного рынка для обеспечения централизованного заключения и исполнения соглашений, создание торгового репозитория (базы данных) для полноценного функционирования рынков деривативов и внедрение центрального контрагента для снятия рисков невыполнения соглашений и расчета по ним.

Проект закона также предусматривает внедрение дифференцированного подхода к лицензированию финансовых посредников, в соответствии с которым меньшая ответственность предполагает меньшие требования.

По части финансовых инструментов запланированы введение деривативных контрактов, депозитных сертификатов банков и выпуск по новой процедуре более защищенных корпоративных облигаций. Кроме того, законопроект предусматривает введение общих правил выпуска производных ценных бумаг.

Теги: #верховная_рада #финрынок
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