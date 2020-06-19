Рада назначила Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов

Верховная Рада назначила Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов.

За соответствующее постановление № 3586 проголосовало 264 народных депутата на пленарном заседании в пятницу.

Новоназначенный министр Абрамовский принял в Раде присягу.

Как сообщалось, 3 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил назначить Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Абрамовский родился в 1973 году. Окончил Киевский национальный университет внутренних дел в 2006 г. Работал в различных компаниях, в 2013 - 2014 - помощник-консультант народного депутата; в 2015-2019 - заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. С октября 2019 - заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины.