Политика

11:31 19.06.2020

Послы стран G7 приняли к сведению проект постановления Рады о деятельности НБУ

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Послы стран G7 приняли к сведению проект постановления Рады о деятельности НБУ

Послы стран G7 приняли к сведению проект постановления Верховной Рады 3690 о докладе главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия, которым народный депутат Александр Дубинский предлагает установить целесообразным создание временной следственной комиссии по расследованию деятельности руководства НБУ и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"Послы стран G7 принимают к сведению проект постановления Верховной Рады о деятельности НБУ. Установление независимого центрального банка было одной из важнейших реформ, проведенных украинским правительством после Революции достоинства", - указали послы в Twitter в пятницу.

Как указано в сообщении, подрыв независимости НБУ навредит доверию инвесторов и поставит под угрозу международную поддержку усилий украинского народа в построении безопасной, успешной и демократической страны.

Как сообщалось, парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал проект постановления.

Теги: #g7 #нбу #смолий
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