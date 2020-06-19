Политика

10:55 19.06.2020

Присоединившийся к команде адвокатов Порошенко эксперт ЕСПЧ назвал обвинения против пятого президента политически мотивированными

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Присоединившийся к команде адвокатов Порошенко эксперт ЕСПЧ назвал обвинения против пятого президента политически мотивированными

Дело против пятого президента Украины, нардепа лидера партии "Европейская солидарности" Петра Порошенко мотивировано политическими соображениями, заявляет бывший старший юрист Европейского суда по правам человека, эксперт в области европейского права Грегори Туан Ди Дьйодоне, который присоединился к команде защиты.

Как сообщает в пятницу пресс-службе "Европейская солидарность", адвокат заявил: «Сегодня я имею честь быть одним из адвокатов господина Петра Порошенко, бывшего президента-реформатора и одного из лидеров оппозиции в Украине. После первого изучения элементов его дела и чрезмерных и непоследовательных обвинений, выдвинутых против него, могу без разумных оснований для сомнений утверждать, что открытое производство по этому делу напоминает такое, которое в своей основе является мотивированным политическими соображениями».

«К такому выводу меня привели обстоятельства неспокойного политического контекста, который существует в Украине с мая 2019 года, отсутствие независимой от нынешнего высшего руководства государства Генеральной прокуратуры, дефицит справедливости в поспешном осуществлении производства против господина Порошенко и разоблачения по результатам телефонного прослушивания от ноября 2019» , - отмечает европейский юрист.

По его словам , что таким образом власть в Украине нарушает многочисленные положения Европейской конвенции о правах человека и, в частности, имеет место нарушение статьи 18 ЕСПЧ, запрещающий использовать политические мотивы для ограничения свобод, статьи 6, пункт 2 (презумпция невиновности) и статьи 5 (право на свободу).

«Как опытный юрист по правам человека, я обеспокоен таким положением дел в Украине и призываю к демократическому развитию в направлении полного и эффективного соблюдения принципов верховенства права», - отмечает Грегори Туан Ди Дьйодоне.

Теги: #порошенко #суд #еспч
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