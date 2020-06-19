Политика

10:47 19.06.2020

Намерения провести референдум РФ на оккупированных территориях Донбасса и Крыма - это очередная попытка нарушения суверенитета и целостности Украины - МИД

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Намерения провести референдум РФ на оккупированных территориях Донбасса и Крыма - это очередная попытка нарушения суверенитета и целостности Украины - МИД

Заявления российской оккупационной администрации о намерениях обеспечить голосование жителей оккупированных территорий Донбасса с незаконно выданными паспортами гражданина РФ и Крыма на российском референдуме об изменениях в Конституцию - это очередная попытка нарушения государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, заявляет Министерство иностранных дел Украины.

"В Министерстве иностранных дел Украины воспринимают заявления российской оккупационной администрации о намерениях обеспечить голосование жителей оккупированных территорий Донбасса с незаконно выданными паспортами гражданина РФ на российском референдуме об изменениях в Конституцию как очередную попытку нарушения государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Решение о массовой выдаче российских паспортов гражданам Украины на оккупированных территориях Донбасса является грубым вмешательством во внутренние дела и является продолжением российских попыток ползучей аннексии украинского Донбасса", - говорится в комментарии на сайте МИД Украины в пятницу.

Также в министерстве подчеркнули, что Украина вместе с иностранными партнерами неоднократно указывала на то, что незаконная паспортизация на оккупированных территориях Донбасса рассматривается как сознательный шаг, направленный на разрушение Минских договоренностей, стороной которых является РФ.

"Незаконным как с точки зрения украинского законодательства, так и международного права, станет проведение голосования и на территории временно оккупированного Крыма, так как и все предыдущие так называемые выборы, проведенные оккупационной властью на территории полуострова. Это голосование будет проводиться также по российским паспортам, незаконно навязанным населению Крыма", - сообщили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что результаты этого незаконного голосования на территории временно оккупированного Крыма будут юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.

"Общим ответом на незаконные действия РФ должно быть усиление политико-дипломатического и санкционного давления на государство-агрессора", - считают в украинском министерстве.

Кроме того, в МИД обратили внимание на то, что привлечение к участию в российском референдуме владельцев незаконно выданных паспортов гражданина РФ в Крыму и на Донбассе искажает и ставит под сомнение результат общероссийского голосования.

Теги: #рф #крым #референдум #ордло #мид
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