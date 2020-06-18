Политика

21:16 18.06.2020

Путин: заявления Зеленского, сравнившего СССР и фашистскую Германию, негативно скажутся на отношениях с Украиной

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Путин: заявления Зеленского, сравнившего СССР и фашистскую Германию, негативно скажутся на отношениях с Украиной

Президент РФ Владимир Путин считает, что заявления президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего СССР и фашистскую Германию, негативно скажутся как на двусторонних отношениях, так и на самом украинском лидере.

"Негативно. Я думаю, что и для него, для самого Владимира Александровича (Зеленского) ничего в этом хорошего нет, имея в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй мировой войны", - сказал Путин в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого был показан в программе "Вести" телеканала "Россия 1".

Ранее Зеленский заявил об ответственности СССР наравне с фашистской Германией за развязывание Второй мировой войны. Эти заявления он сделал во время своего визита в Польшу в январе.

Теги: #история #зеленский #россия #путин
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