Политика

20:46 18.06.2020

Зеленский поддержал разработку дорожной карты дальнейшего развития инициативы "Восточного партнерства"

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Зеленский поддержал разработку дорожной карты дальнейшего развития инициативы "Восточного партнерства"

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал разработку дорожной карты дальнейшего развития инициативы "Восточного партнерства" и ее утверждения на шестом саммите "Восточного партнерства" в 2021 году, сообщает пресс-служба главы государства.

Во время видеоконференции лидеров Восточного партнерства Зеленский выразил надежду, что такая встреча состоится в начале следующего года.

"Надеюсь, что это произойдет уже в начале 2021 и не в режиме онлайн, а во время действительно живой встречи, где мы сможем пожать друг другу руки, закрепив новые решения и важные соглашения", - сказал президент Украины.

Отдельно Зеленский поблагодарил Хорватию за успешное председательство в Совете Европейского Союза в текущем полугодии и пожелал успешного председательства Германии во второй половине 2020 года.

Во время видеоконференции лидеров "Восточного партнерства" было отмечено, что основными задачами на будущее является преодоление последствий пандемии COVID-19, расширение инициативы и выработка долгосрочных правил деятельности после 2020 года.

Отмечалось, что важными вопросами в настоящее время является усиление интеграции в Европе, открытие новых рынков и построение инфраструктуры для высококачественной связи.

Среди приоритетов деятельности "Восточного партнерства" были названы демократизация экономики, надлежащее управление, в частности борьба с коррупцией и верховенство права, проблема климатических изменений, цифровая трансформация экономики. Также отмечена важность привлечения гражданского общества к принятию государственных решений.

Кроме того, информирует пресс-служба, было уделено внимание продвижению к прекращению военных и решения замороженных конфликтов региона, борьбе с дезинформацией, увеличению инвестиций и динамики реформ в регионе.

Теги: #развитие #восточное_партнерство
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