Лидеры "Восточного партнерства" договорились о пяти приоритетах работы после 2020г - президент Еврокомиссии

Лидеры стран "Восточного партнерства" и руководство Европейского Союза договорились на видеоконференции о пяти приоритетах партнерства на ближайшие годы, сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня мы обсуждали, как сформировать и сфокусировать наше партнерство после 2020 года. С лидерами мы договорились относительно пяти приоритетов для нашего партнерства в ближайшие годы. Прежде всего, мы хотим, чтобы партнерство сфокусировалось на экономике, которая создает достойные рабочие места, лучшие физические связи между нашими странами и лучшие возможности, особенно для молодых людей", - сказала она после видеоконференции лидеров "Восточного партнерства" в четверг.

Фон дер Ляйен указала на то, что объемы двусторонней торговли между ЕС и шестью странами "Восточного партнерства" в 2016-2019 годах значительно возросли, в частности на более, чем 50% с Украиной.

"Второй важный момент для нас, что мы хотим партнерство, которое расширяет возможности: хорошее управление, демократические институции, права человека, гендерное равенство, верховенство права - этого требуют все граждане, и это важные ценности для ЕС", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Третьим приоритетом, по ее словам, является "партнерство, которое соединяет".

"Мы должны принять цифровую трансформацию. Мы видели, как кризис сам объяснял, насколько важна диджитализация. ЕС будет работать со своими восточными соседями, чтобы модернизировать технологии, расширить преимущества единого цифрового рынка и обеспечить высококачественную инфраструктуру и услуги людям по всему региону", - объяснила фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии добавила, что четвертой важной для ЕС темой является партнерство, которое есть устойчивым.

"Мы должны сфокусироваться на устойчивости климата. Это естественно, что "зеленый переход" также есть в центре новой концепции Восточного партнерства, так, как он есть в центре политической повестки дня в ЕС", - сказала она.

Кроме того, Еврокомиссия продолжит "обеспечивать ощутимые результаты", из которых смогут извлечь выгоду граждане страны "Восточного партнерства". В этом контексте фон дер Ляен вспомнила о том, что тренировка Евросоюзом местных чиновников в Украине улучшила предоставление общественных услуг гражданам.