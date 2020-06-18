Политика

20:39 18.06.2020

ЕС пока не использовал в полной мере свой потенциал в обеспечении безопасности в Европе - Зеленский

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ЕС пока не использовал в полной мере свой потенциал в обеспечении безопасности в Европе - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Европейский Союз еще не использовал в полной мере свой потенциал в целях безопасности на европейском континенте.

Выступая в четверг на видеосаммите Восточного партнерства, Зеленский напомнил, что размер оккупированной украинской территории и количество украинских граждан, которые оказались там, равны площади и населению некоторых стран ЕС.

"Знаю, считается, что Восточное партнерство не является инструментом для урегулирования конфликтов. В то же время мы не можем позволить внешним игрокам в дальнейшем дестабилизировать ситуацию в регионе и создавать новые и новые горячие точки", - цитирует его в четверг пресс-служба главы государства.

По словам Зеленского, возникновение конфликтов на территориях партнеров ЕС вовсе не означает, что социально-экономические и проблемы безопасности не могут перекинуться на страны Евросоюза.

"Украина способна вносить вклад в укрепление стабильности и безопасности в регионе: участвовать в миссиях, военных проектах и проектах ЕС по безопасности, инициативах, направленных на борьбу с информационными и гибридными угрозами, дезинформацией и т.д.", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что свидетельством этого стало предоставление Украине статуса партнера расширенных возможностей НАТО.

Теги: #ес #зеленский #европа #безопасность
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