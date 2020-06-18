Зеленский высказывается за распространение программ экономического восстановления ЕС после COVID-19 на членов "Восточного партнерства"

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сотрудничество Европейского Союза и участников "Восточного партнерства" в совместных отраслевых проектах поможет восстановить деловые связи, улучшить жизнь простых людей и поддержать малый и средний бизнес.

"Должны сосредоточиться на сферах, которые в карантин оставались вне нашего внимания. Речь идет о проектах, которые представляют интерес для всех присутствующих здесь. Имею в виду цифровизацию и дальнейшую интеграцию транспортных сообщений, доступ к европейской платежной системе, кредиты для малого бизнеса и другие практические инструменты, которые помогут нашим экономикам заработать на полную мощность", - подчеркнул Зеленский в своем выступлении во время видеоконференции лидеров "Восточного партнерства" в четверг, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Украины отметил, что заметным и эффективным шагом по развитию экономики стало бы распространение программ экономического восстановления ЕС на членов "Восточного партнерства".

"Пандемия не должна стать причиной закрытия границ ЕС для граждан государств-партнеров. Сейчас лучшее время говорить о подписании еще в этом году соглашений о совместном авиационном пространстве, которые должны оживить рынки авиаперевозок. Должны наконец перейти в практическую плоскость и длительные дискуссии об уменьшении платы за услуги роуминга", - отметил Зеленский.

По словам президента, карантин ярко продемонстрировал, какой колоссальный потенциал имеют сетевые образовательные платформы. Поэтому нужно подумать над новыми программами для молодежи, как, например, развитие онлайн-образования, дистанционная подготовка специалистов по вопросам европейской интеграции, расширение присутствия европейских учебных заведений в странах-партнерах.