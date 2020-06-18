Политика

20:05 18.06.2020

Зеленский высказывается за распространение программ экономического восстановления ЕС после COVID-19 на членов "Восточного партнерства"

2 мин читать
Зеленский высказывается за распространение программ экономического восстановления ЕС после COVID-19 на членов "Восточного партнерства"

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сотрудничество Европейского Союза и участников "Восточного партнерства" в совместных отраслевых проектах поможет восстановить деловые связи, улучшить жизнь простых людей и поддержать малый и средний бизнес.

"Должны сосредоточиться на сферах, которые в карантин оставались вне нашего внимания. Речь идет о проектах, которые представляют интерес для всех присутствующих здесь. Имею в виду цифровизацию и дальнейшую интеграцию транспортных сообщений, доступ к европейской платежной системе, кредиты для малого бизнеса и другие практические инструменты, которые помогут нашим экономикам заработать на полную мощность", - подчеркнул Зеленский в своем выступлении во время видеоконференции лидеров "Восточного партнерства" в четверг, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Украины отметил, что заметным и эффективным шагом по развитию экономики стало бы распространение программ экономического восстановления ЕС на членов "Восточного партнерства".

"Пандемия не должна стать причиной закрытия границ ЕС для граждан государств-партнеров. Сейчас лучшее время говорить о подписании еще в этом году соглашений о совместном авиационном пространстве, которые должны оживить рынки авиаперевозок. Должны наконец перейти в практическую плоскость и длительные дискуссии об уменьшении платы за услуги роуминга", - отметил Зеленский.

По словам президента, карантин ярко продемонстрировал, какой колоссальный потенциал имеют сетевые образовательные платформы. Поэтому нужно подумать над новыми программами для молодежи, как, например, развитие онлайн-образования, дистанционная подготовка специалистов по вопросам европейской интеграции, расширение присутствия европейских учебных заведений в странах-партнерах.

Теги: #ес #зеленский #контакты #восточное_партнерство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:49 18.06.2020
Президент ЕК: нужно полностью имплементировать существующие соглашения между ЕС и странами-членами "Восточного партнерства" и потом усилить отношения

Президент ЕК: нужно полностью имплементировать существующие соглашения между ЕС и странами-членами "Восточного партнерства" и потом усилить отношения

19:44 18.06.2020
Восточное партнерство есть и будет приоритетом внешней политики ЕС

Восточное партнерство есть и будет приоритетом внешней политики ЕС

19:25 18.06.2020
Украина требует полноправного членства в ЕС - Зеленский

Украина требует полноправного членства в ЕС - Зеленский

19:11 18.06.2020
Саммит Восточного партнерства состоится в марте 2021 года в Брюсселе – президент Европейского Совета Мишель

Саммит Восточного партнерства состоится в марте 2021 года в Брюсселе – президент Европейского Совета Мишель

15:47 18.06.2020
Боррель обвинил Россию и Китай в дезинформационных кампаниях против ЕС в контексте пандемии

Боррель обвинил Россию и Китай в дезинформационных кампаниях против ЕС в контексте пандемии

14:00 18.06.2020
Совет ЕС утвердил решение еще на год продлить "крымские санкции"

Совет ЕС утвердил решение еще на год продлить "крымские санкции"

12:38 18.06.2020
Зеленский учредил в Украине День фермера 19 июня

Зеленский учредил в Украине День фермера 19 июня

12:00 18.06.2020
Заместитель руководителя Офиса президента Жовква: Приоритет внешней политики президента Зеленского – это экономика

Заместитель руководителя Офиса президента Жовква: Приоритет внешней политики президента Зеленского – это экономика

11:56 18.06.2020
Страны ЕС могут преодолеть пандемию только сообща – Меркель

Страны ЕС могут преодолеть пандемию только сообща – Меркель

10:39 18.06.2020
Новое соглашение Украины и Великобритании в торговой части в некоторых положениях будет даже лучше, чем ассоциация с ЕС – замглавы ОП

Новое соглашение Украины и Великобритании в торговой части в некоторых положениях будет даже лучше, чем ассоциация с ЕС – замглавы ОП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Президент ЕК: нужно полностью имплементировать существующие соглашения между ЕС и странами-членами "Восточного партнерства" и потом усилить отношения

Восточное партнерство есть и будет приоритетом внешней политики ЕС

Украина требует полноправного членства в ЕС - Зеленский

Суд отложил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Порошенко до 1 июля

Рада приняла в первом чтении законопроект о всеукраинском референдуме

ПОСЛЕДНЕЕ

Минрегион поддерживает законопроект о реструктуризации долгов за жилкомуслуги

В Молдове аннулирован закон, позволяющий получать гражданство республики в обмен на инвестиции

Суд отложил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Порошенко до 1 июля

Санкции против РФ помогают охранять и защищать жизни некоторых из наиболее уязвимых людей и противостоять нарушениям прав человека - Макеев

Прокуратура просит для Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства

Стефанчук: Сумма для проведения всеукраинских референдумов должна будет закладываться в госбюджет

Кабмин уполномочил Криклия провести собеседования на пост главы и замглавы Морречслужбы

Выводы Венецианской комиссии по законопроекту о всеукраинском референдуме ожидаются в июле - Стефанчук

Порошенко перед заседанием суда по избранию ему меры пресечения: это месть людей, которые не любят Украину

Рада приняла в целом правки в закон о ВАКС, позволив суду управлять объектами госсобственности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА