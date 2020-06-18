Политика

19:25 18.06.2020

Украина требует полноправного членства в ЕС - Зеленский

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Украина требует полноправного членства в ЕС - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина стремится к полноправному членству в Европейском Союзе.

"Восточное партнерство не должно ограничивать амбиции. Кому-то достаточно политического диалога, кому-то - стратегического партнерства с ЕС, кто стремится к интеграции в общий рынок на основе "четырех свобод", а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС", - написал он в своем Twitter в четверг.

18 июня в видеорежиме проходит саммит Восточного партнерства с участием руководства ЕС, глав государств Восточного партнерства и глав всех государств-членов ЕС.

Как сообщает пресс-служба президента, глава государства во время саммита напомнил, что сначала целью инициативы было развитие сообщества Евросоюза с партнерами, которые разделяют европейские ценности и принципы. В то же время преимуществами такого объединения должны пользоваться все граждане стран-участниц.

Президент Украины выразил уверенность в возможности совместно преодолеть вызовы, в частности последствия пандемии коронавируса, с помощью углубления интеграции и увеличения координации между странами, а не благодаря политической самоизоляции и протекционизму.

"Эта встреча - прекрасная возможность обсудить дальнейшее сотрудничество для выхода из текущего кризиса и преодоления подобных вызовов в будущем. Перед нами стоят очень непростые задачи: защитить жизнь и здоровье граждан, восстановить межчеловеческие и деловые контакты, вывести экономику из кризисной траектории", - отметил Зеленский.

Также президент поблагодарил ЕС за поддержку, в том числе за новую программу макрофинансовой помощи в размере EUR1,2 млрд, которая является важной и своевременной.

Кроме того, Зеленский добавил, что Украина рассчитывает на сотрудничество с ЕС в закупке вакцины против COVID-19, как только она будет изготовлена.

Глава государства отметил, что Украина со своей стороны также поддерживала европейских партнеров. В частности, украинские медики пришли на помощь итальянским коллегам, а украинские самолеты доставляли медицинские грузы во многие страны Евросоюза.

"Уверен, лозунг Stronger Together сегодня актуален как никогда", - подчеркнул президент Украины.

Теги: #ес #зеленский #членство
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