Минрегион поддерживает законопроект о реструктуризации долгов за жилкомуслуги

Законопроект об усовершенствовании порядка погашения задолженности потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг предполагает реструктуризацию задолженности населения в течение пяти лет, сообщила пресс-служба Министерства развития громад и территорий.

Соответствующий законопроект №3613 зарегистрирован в Верховной Раде 9 июня.

"Учитывая, что задолженность населения достаточно высокая, Минрегион поддерживает зарегистрированный в ВРУ законопроект №3613. Его нормы предусматривают рассрочку задолженности, которая учитывается за потребителем коммунальных услуг на 1 октября текущего года, равными частями в течение 60 мепсяцев, то есть следующих пяти лет", - приводит пресс-служба слова замминистра громад и территорий Натальи Хоцяновской.

По ее словам, законопроект также предусматривает инвентаризацию задолженности и перерасчет либо списание безосновательно начисленных сумм.

Согласно тексту законопроекта на сайте парламента со ссылкой на Госстат, задолженность за жилкомуслуги в Украине по состоянию на 1 мая 2020 года составила 63,1 млрд грн (с учетом электроэнергии).