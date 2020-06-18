Политика

16:38 18.06.2020

Санкции против РФ помогают охранять и защищать жизни некоторых из наиболее уязвимых людей и противостоять нарушениям прав человека - Макеев

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Санкции против РФ помогают охранять и защищать жизни некоторых из наиболее уязвимых людей и противостоять нарушениям прав человека - Макеев

Санкции против России помогают оберегать и защищать жизни некоторых из наиболее уязвимых людей и противостоять нарушениям прав человека, заявил спецпредставитель министра иностранных дел Украины по вопросам санкционной политики Алексей Макеев, поблагодарив Совет Евросоюза за продление санкций против РФ в связи с аннексией Крыма до июня 2021 года.

"Санкции работают. Они помогают охранять и защищать жизни некоторых из наиболее уязвимых людей, они помогают поддерживать демократию и наши достигнутые большим трудом свободу и ценности; и они помогают противостоять нарушениям прав человека", - написал он в Twitter в четверг.

Макеев подчеркнул, что Россия продолжает свою агрессивную войну против Украины: нарушения прав человека продолжают расти, в то время как свободы тех, кто находится в оккупированном Крыму, продолжают сокращаться.

"Поэтому я также буду работать с нашими международными партнерами, чтобы усилить давление на Россию и поднять цену ее враждебных действий против Украины, ЕС, Великобритании и США - вмешательства в выборы, киберпреступлений, отравления и убийства людей", - отметил он.

Как сообщалось, Совет Европейского Союза утвердил в четверг решение продлить "крымские" санкции, введенные Евросоюзом, еще на один год.

Теги: #рф #санкции #макеева
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