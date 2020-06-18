Политика

16:22 18.06.2020

Прокуратура просит для Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства

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Прокуратура просит для Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства

Генеральный прокурор просит суд избрать пятому президенту Украины, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства, заявил представитель прокуратуры в суде.

"Генпрокурор просит... применить к Порошенко…меру пресечения в виде личного обязательства ", - сказал он.

"Это необычно, когда защита не согласна с ходатайством, в котором просят более мягкую меру пресечения. Но мы не согласны", - сказал адвокат Порошенко Илья Новиков.

"Единственное возможное решение – отказ в удовлетворении ходатайства", - подчеркнул он.

Также адвокат обратил внимание на то, что Порошенко и его защита не заявляют отвод судье Сергею Вовку, но это не значит, что к нему есть доверие.

Кроме того, Новиков вновь заявил, что его подзащитный и адвокаты не хотят переноса заседания.

"Я не услышал, что вы заявили разрекламированное сегодня заявление о переносе. Это был фейк?", - сказал Порошенко, обращаясь к представителям стороны обвинения.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева начал заседание по рассмотрению ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения Порошенко.

Меру пресечения рассматривает судья Печерского суда Сергей Вовк, который был председательствующим в суде по "делу Луценко".

Народный депутат Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо - главу Службы внешней разведки (СВР) Украины - к превышению им власти и служебных полномочий, то есть к умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенному в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины.

Досудебное расследование ведет Государственное бюро расследований.

Ранее анонсировалось, что в четверг, 18 июня, состоится заседание суда по избранию меры пресечения для Порошенко. Ожидается, что прокуратура будет требовать ареста с альтернативой залога в 10 млн грн.

Теги: #порошенко #прокуратура #суд
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